Гороскоп 26 октября: у Скорпионов полное взаимопонимание, Стрельцов ждет поездка, а Весы напряжены

Восход Солнца: 07:09

Заход Солнца: 17:18

Солнце в Скорпионе.

Овен. Неблагоприятный день у Овнов. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей, даже если Вас связывала многолетняя дружба. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры.

Телец. Опасный день. Следует отложить все решения и дела на потом, так как Вам будет сложно оценить ситуацию и сделать правильный вывод. Возможно нарастание внутреннего напряжения, недовольства собой, окружающими, работой. Велика вероятность травм, возникновения или обострения заболеваний.

Близнецы. Конец недели откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий – успех принесут только индивидуальные занятия. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Рак. Удачный день для Раков, работающих в сфере творчества. Вероятно получение прибыли, осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Женщинам-Ракам звезды советуют при общении с близким человеком избегать острых тем. Не исключена ссора или размолвка со слезами и взаимными обвинениями.

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Лев. День символизирует потери. Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег между партнерами по браку. У многих Львов вероятна потеря ценностей, которые важнее денег.

Дева. День перемен, который покажет Вам, насколько в этом месяце изменится ваше положение во всех сферах жизни. Не теряйте даже малейшей возможности для реализации своих планов, многое удастся решить именно сейчас. Не ждите помощи, полностью положитесь на свои знания, интуицию и трезвый расчет.

Весы. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Необдуманные решения или импульсивные поступки могут привести к непредсказуемым результатам. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня удача в любой момент может от Вас отвернуться. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план все остальные дела. Вероятен выигрыш, удачная покупка или возвращение старого долга.

Скорпион. Этот день обещает покой и равновесие. День благоприятный для вступления в брак, зачатия. Крупные покупки могут быть удачными. Сегодня Вы сможете почувствовать себя хозяином положения, все, как вам будет казаться, подчинено вашей воле и согласно с вашими желаниями. Пройдет то состояние, когда вам казалось, что все настроены против Вас. Со всеми Вы почувствуете взаимопонимание.

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Стрелец. Пассивный день. В первой половине дня упадок жизненных сил, неуверенность в правильности выбранного направления и неудовлетворенность собой затруднит деловую деятельность, снизит работоспособность.Нельзя ставить перед собой глобальные задачи. Возможно, что во второй половине дня Вы получите важное сообщение, которое заставит отправиться в поездку.

Козерог. Сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Ничего не бойтесь, так как звезды благосклонны к Козерогам. Всю энергию лучше направить на работу – Вас непременно ждет успех. Человек, который находится рядом, способен помочь Вам избавиться от необъяснимой тревоги.

Водолей. Критический день. На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на усилия, Вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям.

Рыбы. Вероятно, в результате противоречий и двойственных тенденций этого дня удачи и трагедии будут чередоваться друг с другом со скоростью карусели. Результат любого дела повлечет за собой свою противоположность. Прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка, однако, при этом Вы рискуете попасть в двусмысленную или затруднительную ситуацию. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители.

Астролог: Вальдемар Небоходцев