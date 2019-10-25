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25октября
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сегодня, 21:18 8

На Дальнем Востоке солдат застрелил семь человек в воинской части

На Дальнем Востоке солдат застрелил семь человек в воинской части
Фото: pixabay.com

Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил «Интерфаксу» источник, заслуживающий доверия.

По словам собеседника, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

«Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», – сообщил источник. Официальной информации по поводу этого происшествия пока нет.

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#военные #Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Такая армия нам не нужна!

  • Reflection

    Reflection
    48 минут назад

    Терминатор

    Такая армия нам не нужна!



    Не просто не нужна. ТАКАЯ армия опасна, преступна, бесполезна, в ней никто ни за что не отвечает. Жизнь солдата в армии ничего не стОит. Не от хорошей жизни он открыл стрельбу...

  • Абрахман

    Абрахман
    11 минут назад

    Это трагедия общества. Не имел права этот полудурок лишать жизни других людей. Ну никак...

  • Тахографист

    Тахографист
    9 минут назад

    довели, вся система на это и настроена

  • Абрахман

    Абрахман
    8 минут назад

    Это трагедия общества. Не имел права этот полудурок лишать жизни других людей. Ну никак...

  • Абрахман

    Абрахман
    4 минуты назад

    Даже не зная обстоятельств, смею предположить,что у д...еба, не прослужившего и года, сдали нервы. Насмотрелся б..ть муфилей

  • Макраме

    Макраме
    4 минуты назад

    Тахографист

    довели, вся система на это и настроена



    Между суицидом и местью обидчикам он выбрал второе...

  • Макраме

    Макраме
    2 минуты назад

    Абрахман

    Даже не зная обстоятельств, смею предположить,что у д...еба, не прослужившего и года, сдали нервы. Насмотрелся б..ть муфилей



    Сдали нервы... Типичная версия вояк. Нервный срыв, как правило на прямую связан с прохождением военной службы. Командирам внимание надо было раньше обращать и предпринимать меры. Такие вещи на пустом месте не случаются. А когда стрельнул начинают сказки придумывать.

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