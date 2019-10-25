На Дальнем Востоке солдат застрелил семь человек в воинской части
Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил «Интерфаксу» источник, заслуживающий доверия.
По словам собеседника, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.
«Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», – сообщил источник. Официальной информации по поводу этого происшествия пока нет.
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