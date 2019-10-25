Получает эти деньги, значит, заслужил: амурские депутаты выясняли размер зарплаты главы Фонда капремонта

На сессии заксобрания Амурской области 25 октября выясняли, сколько зарабатывает руководитель регионального Фонда капремонта. Обсуждение вызвало бурную реакцию присутствующих. А первый заместитель министра ЖКХ попросил депутатов не лезть в чужой карман.

Как сообщалось ранее, на очередной сессии рассматривался вопрос повышения взноса за капремонт. Во время обсуждения один из депутатов сказал, что руководитель Фонда капремонта зарабатывает больше губернатора Приамурья.

После этого депутат от фракции ЛДПР Сергей Труш поинтересовался у выступающего с трибуны первого замминистра ЖКХ Вадима Кирпикова, какова зарплата руководителя Фонда и из каких средств она формируется. Последовавший ответ народных избранников не устроил.

«Если он получает зарплату больше, чем я и чем губернатор, значит, это обоснованно. На нем лежит огромная ответственность… На губернаторе тоже лежит ответственность. Губернаторы Хабаровского и Приморского краев получают больше, чем наш губернатор. Мы все это знаем. Поэтому сейчас как-то… да просто некорректно в чужой карман залазить. Получает человек эти деньги, значит, он их заслужил», – сказал замминистра.

После долгих споров и обсуждений наконец была озвучена цифра. Оказалось, что зарплата руководителя Фонда все же меньше зарплаты губернатора – она составляет 130 тысяч рублей.

Что касается источников, из которых оплачивается труд руководства Фонда, то Вадим Кирпиков отметил, что Фонд существует на имущественные взносы. «Деньги граждан на содержание Фонда не тратятся, деньги на капремонт Фонд на себя использовать не может», – добавил замминистра.