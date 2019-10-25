Повышение взноса за капремонт вызвало жаркие споры среди амурских депутатов

С начала 2020 года в Амурской области на 5 процентов увеличится плата за капитальный ремонт. Платить амурчане будут не 7 рублей 90 копеек, как сейчас, а 8 рублей 30 копеек. Такие поправки приняли депутаты на сессии областного заксобрания. При этом мнения разделились, некоторые народные избранники просили отложить рассмотрение вопроса, отказываясь голосовать за.

О необходимости повышения взноса депатутам рассказал первый замминистра ЖКХ Вадим Кирпиков: «Любое повышение негативно воспринимается жителями области. Как обыватель я бы тоже воспринимал негативно, но как один из руководителей министерств понимаю, что это сделать надо. Сейчас плата 7,9 рубля за квадратный метр, по факту же тратится 25 рублей на квадратный метр. Эти деньги берутся с общей кассы и возникает такое понятие, как финансовая пирамида. Если будем удерживать взносы на этом уровне, то через два года фонд может приостановить свою деятельность. Возрос объем ремонтируемых домов, возросла нагрузка на фонд. Без ежегодного повышения цен не может фонд существовать».

Выступление замминистра вызвало шквал вопросов депутатов. Народные избранники интересовались расчетами, по которым была установлена новая стоимость. Оказалось, что перед сессией депутатов с расчетами не ознакомили. «Может мы посмотрим эти цифры, а потом будем утверждать тарифы, а не наоборот?», – сказал депутат от фракции ЛДПР Денис Чубаров.

Замминистра ЖКХ ответил, что может предоставить расчеты для ознакомления. В его поддержку слово взял и.о. гендиректора фонда капремонт Дмитрий Шоплик. Он заявил, что повышение взноса произведено в соответствии с инфляцией. «Повышение цены обусловлено инфляцией. Существующего сейчас уровня не хватит для финансовой устойчивости, на сегодня взнос должен быть 25 рублей, но если мы сделаем такой взнос сразу, то будет социальный взрыв. Мы должны постепенно повышать уровень, и начать надо хотя бы с уровня инфляции. За пять лет было потрачено 1 миллиард 700 миллионов рублей на капремонт. На этот год запланирован ремонт 262 домов, около 100 домов уже введены в эксплуатацию после ремонта и порядка 100-120 домов еще ремонтируются. На следующий год число домов, которые должны быть отремонтированы, покаа неизвестна».

Вопросы появились и в связи с имеющейся «свободной» суммой денег фонда, которая лежит в банке под 7 процентов. Депутаты пытались понять, почему нельзя использовать эти деньги, тем самым не повышая плату за капремонт.

«Банковский процент фонд использовать не может. Процент просто лежит. Порядка, который позволял бы тратить проценты, нет. Когда порядок будет разработан правительством РФ, куда их можно тратить, тогда мы потратим их. Мы, конечно, можем не класть эти деньги под проценты, это наше право, но таким образом мы пытаемся защитить деньги собственников», – добавил руководитель фонда капремонта.

«Эта необходимость повышения взноса созрела давно…. Мы знаем слово пирамида. И если мы имеем 450 обманутых дольщиков в Амурской области, то завтра соответственно в виду недостатка денег мы можем иметь обманутых по капремонту. Поэтому с тем, чтобы нам сократить эту разницу между сбором и необходимой суммой для проведения капремонта, мы действуем по нескольким направлениям. Во-первых, необходимо повысить стоимость этих работ. Во-вторых, мы сократили перечень работ, выполняемых в рамках капремонта. В-третьих, сейчас готовится отдельная подпрограмма, в которую войдут дома с высокой степенью износа. По ним будет отдельная сокращенная программа, они будут поддерживаться в нормативном состоянии, пока не будут признаны аварийными. И много других готовится мероприятий с тем, чтобы нам выровнять эту ситуацию. Плюс существует еще острый дефицит подрядных организаций, потому что им капремонты неинтересны из-за низкой стоимости работ», – сказал зампред правительства Павел Матюхин.

В итоге большая часть депутатов проголосовала за повышение взносов. Законопроект приняли сразу в двух чтениях.