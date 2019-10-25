В Уфе водитель автобуса избил пассажира из-за того, что мужчина заступился за женщину. Пассажирка заплатила за проезд, но водитель ее обсчитал. Когда женщина попросила отдать сдачу, мужчина лишь обругал ее и отказался отдавать деньги и даже применил силу.

За женщину решил вступиться другой пассажир, который был недоволен поведением водителя и тем фактом, что он начал оскорблять пассажирку. В итоге водитель решил не дожидаться конечной остановки и стал выяснять отношения с оппонентом прямо здесь и сейчас. Остановив автобус, он вышел с водительского места, после чего началась драка. Так как водитель был значительно больше пассажира, то из этой битвы грубиян вышел победителем, пишет Eg.ru.

Комментаторы соцсетей признали, что так оставлять это дело нельзя, поскольку случаи хамства и неадекватного поведения водителей в автобусах и маршрутках участились в последнее время, как и случаи с махинациями при оплате проезда картой. Анне посоветовали написать заявление в прокуратуру и в Роспотребнадзор.