Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в лидеры НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Российский нападающий обновляет рекорды лиги.

В выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» капитан «Вашингтона» оформил дубль и вышел в лидеры НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах, сообщает Life.

Теперь на счету Ови 125 голов, забитых на выезде в неравных составах. По этому показателю он превзошёл результат Бретта Халла (124 гола). Всего на счету россиянина 250 заброшенных шайб в большинстве в НХЛ. С этим показателем Александр занимает четвёртое место в лиге, отставая от идущего третьим Теэму Селянне на пять голов (255). Второе место удерживает Бретт Халл (265). Лидером по этому показателю является Дэйв Андрейчак (274 шайбы).

«Вашингтон» вёл в ходе встречи 3:1, однако не сумел удержать победный для себя счёт и уступил в овертайме со счётом 3:4.