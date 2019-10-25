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25октября
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сегодня, 17:41 0

Под Благовещенском восстанавливают родовое поселение

Под Благовещенском восстанавливают родовое поселение

Семья Ростовых вместе с несколькими другими семьями пытается восстановить родовое поселение «Соколиное» близ села Новотроицкое. В 2015 году поселение сгорело дотла. «За эти четыре года мы хотя бы из долгов вылезли и сейчас потихоньку начинаем строительство. Конечно, тяжело. Вся база потеряна после пожара», – рассказывает Иван Ростов в программе «Простые вопросы».

Почти все, живущие в родовом поселении, ремесленники – гончарное дело, резьба по дереву, шитье. Люди объединены общей идеей – возродить народные традиции. «Чем мы отличаемся от обычной деревни? В первую очередь тем, что не пьем. Просто люди, которые живут таким образом жизни прекрасно понимают, что такое алкоголь, чем он опасен к чему это ведет. Понятно, что ведет он к вырождению нации», – поясняет Иван Ростов.

По словам Ивана, финансовое состояние поселения зависит только от эко-туризма, которые необходимо развивать в области. «Ребенок ферму должен видеть в жизни, а не на гаджете своем, играя. Потому что закладка ценностей у детей зависит от природоведческой части, а не от того, что дает нам система», – уверяет гость программы.

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#Простые вопросы #сельское хозяйство

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