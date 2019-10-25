У благовещенцев из аварийного барака подорожала услуга за содержание и ремонт (видео)

Жильцы благовещенского барака по адресу: Первомайская, 14, пожаловались редакции Альфа ТВ на резкий скачок цен за услугу «Содержание и ремонт». В октябре горожанам начислили сумму в два раза больше, но соответствующего обслуживания за эти деньги они не видели. В ситуации разбирался корреспондент Альфа ТВ.

«За всю жизнь эта новая управляющая компания вставила только кусок этой стеклины», - возмущается жительница барака Светлана Попова.

В октябре женщина получила очередную квитанцию, в которой в графе «За содержание и ремонт» ей начислили 1 108 рублей, в то время как в сентябре она платила только 565 рублей. Ценник подскочил, когда барак на Первомайской стала обслуживать новая управляющая компания «Хороший дом». По словам жильцов, за месяц своей работы она отремонтировала в подъезде только окно, ничего другого, в том числе ремонта в своих подъездах они не видели.

В диспетчерской управляющей компании «Хороший дом» корреспонденту Альфа ТВ пояснили, что горожане получили высокую стоимость услуги, потому что в РКЦ сделали неверное начисление. В ноябре им сделают перерасчет, а так как дом признан аварийным, часть стоимости будет субсидировать городской бюджет. Однако будет ли в у ноябрьской квитанции у жильцов прежний тариф, в управляйке не уточнили.

На сегодняшний день в бараке остались только пять семей, часть проживает по договору социального найма, часть имеет квартиры в собственности. Их барак последний в том районе, остальные уже снесли, а людям дали новое жилье. Людям пришлось делать независимую экспертизу, чтобы доказать, что дом аварийный. Подробности в материале Альфа ТВ.