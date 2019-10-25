148 амурчан досрочно переехали из аварийного жилья

Амурская область вошла в число 25 регионов, досрочно выполнивших программу министерства ЖКХ по расселению из аварийного жилья. Новоселье ждет свободненцев и сковородинцев, а также жителей Прогресса и Бурейского района.

«Благодаря спланированной, грамотной работе муниципалитетов Амурская область досрочно выполнила показатели расселения аварийного жилья в 2019 году. Также заблаговременная защита заявки позволила Приамурью уже приступить к реализации второго этапа программы, начать аукционные процедуры и обеспечить его успешную реализацию», – отметил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019–2025 годы» по реализации первого этапа программы предусмотрено переселение в 2019–2020 годах свыше 550 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 12,3 тысячи квадратных метров. Для этого в Благовещенск, Белогорск, Свободный, Сковородино, Райчихинск, а также Благовещенскому, Бурейскому, Ивановскому и Мазановскому районам были направлены 557,9 миллиона рублей. Из них 541,2 миллиона – средства Фонда ЖКХ и 16,7 миллиона – средства областного бюджета.

Регион получит из средств Фонда ЖКХ 572,1 миллиона рублей, в порядке софинансирования добавит 17,7 миллиона для переселения в 2020–2021 году больше 500 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 10,3 тысячи «квадратов».

Для реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019–2025 годы» 31 января 2019 года между правительством области и Минстроем России заключено соглашение о реализации регионального проекта, предусматривающего финансирование в размере 6 807,57 миллиона рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 6 603,34 миллиона рублей, средства консолидированного бюджета области – 204,23 миллиона рублей.

По программе за шесть лет в Приамурье запланировано переселение 5 980 граждан из аварийного жилищного фонда. Его площадь – 116,76 тысячи «квадратов». Это 864 многоквартирных дома. Они находятся на территории 22 муниципальных образований Амурской области.