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25октября
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сегодня, 16:59 0

В Благовещенске установили причину аварии на электросетях

В Благовещенске установили причину аварии на электросетях
Фото: pixabay.com

Обновлено: 17:22

В Благовещенске продолжают устранять последствия аварии на электросетях. В центре города свет отключился примерно в 15:40.

«Электричество в центре города отсутствует из-за порыва при несанкционированном проведении земляных работ по адресу: улица Горького, 172, где расположена прогимназия. С Амурскими коммунальными системами работы не согласованы. Без электричества остаются два фидера», – уточнили в пресс-службе АКС.

Специалисты Амурских коммунальных систем экстренно переключают потребителей на резервные линии. Во многие дома свет уже вернулся. Изначально отключились 15 подстанций, которые снабжают электричеством около 20 тысяч жителей. По информации на 17:00, осталось вернуть в работу две подстанции.

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#ЖКХ #происшествия #энергетика

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