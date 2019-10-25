В Благовещенске установили причину аварии на электросетях

«Электричество в центре города отсутствует из-за порыва при несанкционированном проведении земляных работ по адресу: улица Горького, 172, где расположена прогимназия. С Амурскими коммунальными системами работы не согласованы. Без электричества остаются два фидера», – уточнили в пресс-службе АКС.

Специалисты Амурских коммунальных систем экстренно переключают потребителей на резервные линии. Во многие дома свет уже вернулся. Изначально отключились 15 подстанций, которые снабжают электричеством около 20 тысяч жителей. По информации на 17:00, осталось вернуть в работу две подстанции.