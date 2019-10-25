В амурском селе спасли раненую сову (видео)

25 октября в селе Зеньковка Константиновского района люди спасли раненую сову. У птицы травмировано крыло, ей требуется помощь.

«Рощица небольшая у нас за дорогой, и вот там она лежала. Крыло перебитое», – рассказала ИА «Амур.инфо» жительница села Ульяна.

Амурчанка отметила, что сова, как ей кажется, молодая. В настоящее время птица сидит в коробке в сарае.

Ульяна призналась, что не знает, что делать с пернатой. Между тем забрать ее изъявила желание владелица птичьего приюта в Благовещенске Светлана Садова. Об этом Светлана рассказала корреспонденту агентства. Амурчанки должны в ближайшее время созвониться по телефону.