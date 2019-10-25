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сегодня, 16:47 0

Спорт, концерты и выставки: выходные в Благовещенске

Спорт, концерты и выставки: выходные в Благовещенске
Фото: amur.info

В предстоящие выходные, 26 и 27 октября, в Благовещенске пройдут соревнования по джиу-джитсу и тяжелой атлетике. В городских театрах для зрителей подготовили спектакли. Выступят в Благовещенске известные артисты – Анита Цой и «Синяя птица». Программу этих и других мероприятий представляет Амур.инфо.

Суббота, 26 октября

В 9:00 на Ленина, 148/3 пройдет первенство города по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Амурской области, Якутии и Приморского края.

В 10:00 в тире ДОСААФ, расположенном на 14-м километре Новотроицкого шоссе, состоится открытый чемпионат Амурской области по практической стрельбе из карабина. Соревнования посвящены памяти Алексея Кононова – майора, погибшего при выполнении служебного долга.

В 11:00 в театре кукол по адресу: улица Шевченко, 60, начнется спектакль «Золотой цыпленок». В этот же день в 17:00 в театре представят постановку «Господа Скотинины».

В 14:00 в Амурском областном краеведческом музее по адресу: улица Ленина, 165, проведут лекцию «Путешествия в Индию». Ее проведет кандидат географических наук, доцент кафедры географии БГПУ Виталий Ямковой.

В 17:00 в театре драмы на Ленина, 146, начнется спектакль «Селфи со склерозом».

В 19:00 в Общественно-культурном центре Благовещенска по адресу: улица Ленина, 100, поклонников ждет встреча с Анитой Цой. Заслуженная артистка России представит программу «Новая я».

Воскресенье, 27 октября

В 11:00 в большом зале ОКЦ начнется посвящение в гимнастки образцовой студии художественной гимнастики «Грация».

В 12:00 в главном корпусе Амурского государственного университета начнут писать Географический диктант.

В 14:00 в Амурской областной научной библиотеке по адресу: улица Ленина, 139, состоится открытие выставки работ Екатерины Ивченко «Номер ОДИН». На втором этаже будут представлены картины художницы.

В 13:00 в спортзале «Олимп», который находится по адресу: улица Октябрьская, 173/1, состоятся областные соревнования по тяжелой атлетике. Выступят сильнейшие спортсмены региона, мужчины и женщины.

В 15:00 состоится экскурсия в рамках проекта «Народный экскурсовод». Первых гостей примет домашний музей. Семья Анны Божедомовой представит посетителям коллекцию предметов быта советского времени.

В 15:00 в малом зале ОКЦ пройдет концерт шоу-балета «Александрия».

В 19:00 в Grand Arena Ostrova состоится выступление ВИА «Синяя птица». Коллектив исполнит хиты «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так вот какая ты» и другие песни.

В Доме ремесел, расположенном в доме № 159/3 по улице Красноармейской, работает выставка «ЭТНОвзгляд». В экспозиции представлены более 150 работ в различных техниках декоративно-прикладного творчества, отражающих многонациональный творческий мир.

В фойе Амурского областного дома народного творчества (улица Ленина, 167) работает выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, выполненных мастерами народов Севера.

Узнать, что покажут в выходные в кинотеатрах областного центра, посмотреть трейлеры и прочитать описания картин, а также подобрать удобное время сеанса можно на вкладке «Афиша» сайта Амур.инфо.

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#культура #отдых #спорт

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