Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:01 0

Три здания детского сада в Ивановке не будут работать до конца ноября

Три здания детского сада в Ивановке не будут работать до конца ноября
Фото: архив Амур.инфо

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области прокомментировали информацию о закрытии трех подразделений детского сада в Ивановке. 24 октября Ивановский районный суд принял решение о приостановлении деятельности учреждения на 30 суток.

Специалисты ведомства проверили питьевую воду в зданиях. «Установлено несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных либо массовых заболеваний детей, в связи с чем, 22.10.2019 составлен протокол о временном запрете деятельности структурных подразделений МАДОУ "Буратино" села Ивановка», – говорится в сообщении управления.

Специалисты составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Материалы дела были направлены в Ивановский районный суд, который принял решение в приостановлении работы учреждения на 30 суток.

Как сообщало Амур.инфо, планировалось, что все три подразделения детского сада возобновят работу в понедельник, 28 октября.

Просмотров всего: 135

#дети #ЖКХ

распечатать


Общество

Повышение взноса за капремонт вызвало жаркие споры среди амурских депутатов

сегодня, 17:57
Происшествия

В Благовещенске установили причину аварии на электросетях
Общество

65 мужчин-амурчан взяли отпуск по уходу за ребенком
В России и мире

Женщина привязала ребенка к велосипеду и тащила его (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь