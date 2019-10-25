Три здания детского сада в Ивановке не будут работать до конца ноября

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В управлении Роспотребнадзора по Амурской области прокомментировали информацию о закрытии трех подразделений детского сада в Ивановке. 24 октября Ивановский районный суд принял решение о приостановлении деятельности учреждения на 30 суток.

Специалисты ведомства проверили питьевую воду в зданиях. «Установлено несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных либо массовых заболеваний детей, в связи с чем, 22.10.2019 составлен протокол о временном запрете деятельности структурных подразделений МАДОУ "Буратино" села Ивановка», – говорится в сообщении управления.

Специалисты составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Материалы дела были направлены в Ивановский районный суд, который принял решение в приостановлении работы учреждения на 30 суток.

Как сообщало Амур.инфо, планировалось, что все три подразделения детского сада возобновят работу в понедельник, 28 октября.