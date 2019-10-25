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25октября
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сегодня, 16:02 1

В Амурской области снимут художественный фильм про космос

В Амурской области снимут художественный фильм про космос
Фото: Амурское охотуправление

В Приамурье будут снимать полнометражный художественный фильм о космосе. Займется этим съемочная группа московской кинокомпании Space Film Industries. Съемки фильма предполагаются на космодроме Восточный и в его окрестностях.

По сюжету один из главных героев работает в природоохранной структуре. Поэтому перед съемками сотрудники кинокомпании проконсультировались со специалистами амурского охотуправления.

Авторам будущего фильма там рассказали о работе егерей и животном мире Амурской области, показали, в каких условиях работают амурские специалисты в сфере охраны природы. Кроме того, делегацию киношников свозили на ближайший от Восточного заказник — Иверский.

«Съемочную группу интересовало буквально все — сам кордон, распорядок дня, бытовые подробности жизни и работы егеря, местность, животные, которые водятся в этом районе. Судя по количеству и качеству вопросов, амурский егерь в фильме должен получиться вполне реалистичным», – рассказал сопровождавший делегацию замначальника отдела Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

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#кино #космодром #космос

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • апельсино

    апельсино
    1 час назад

    Андрюха, это шанс. Не теряйся там, сбацай им чёнить. Пора тебе уже в киношке сняться, звездень ты наша ) На Брюса немного похож, и фильмец о космосе...

    пысь. / и бусики, бусики не забудь )

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