Депутаты Амурской области перераспределили 115 миллионов рублей

На сессии заксобрания Амурской области 25 октября внесли изменения в региональный бюджет. Депутаты распределили сэкономленные 115 миллионов рублей. Поправки в бюджет приняли в двух чтениях.

Так, на оснащение спального корпуса Белогорского психоневрологического интерната в селе Новый Быт, построенного в рамках федерального проекта «Старшее поколение», планируется направить 14 миллионов рублей, на ремонт и обустройство социальной комнаты «Мать и дитя» Благовещенского центра «Доброта» – 3,8 миллиона рублей. На организацию массовых культурных мероприятий, связанных с проведением новогоднего утренника для одаренных детей, вручением стипендий одаренным детям и поездкой хора «Возрождения» в Японию предлагается добавить порядка 4 миллионов рублей.

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, имуществу которых был причинен ущерб в результате летней ЧС, дополнительно выделяется 2,7 миллиона рублей. Средства пойдут на выплаты бизнесменам, подавшим заявки в конце сентября – начале октября. Финансирование подпрограммы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области» будет увеличено на 11 миллионов рублей. За счет этих средств планируются создание и запуск туристического портала, а также участие Амурской области в Днях Дальнего Востока в Москве.

Кроме этого, на подготовку к отопительному периоду предусмотрено выделение 28,7 миллиона. Расходы на обеспечение деятельности учреждений увеличены на 22,7 миллиона, из которых 17,9 пойдут на обеспечение содержания учреждения соцзащиты.

Также предусмотрено 3,1 миллиона рублей на замену окон в Дипкунской школе Тындинского района; 2 миллиона рублей на текущий ремонт лагеря «Колосок»; 4,8 миллиона рублей на проведение ремонта в Амурской областной научной библиотеке.

В текущем году предусмотрено 36,4 миллиона рублей на доставку региональной доплаты к пенсии, в связи с необходимостью перечисления до 26 декабря текущего года для выплат гражданам в первых числах января. Эту выплату получат порядка 14 тысяч человек.