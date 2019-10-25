Зимой из Благовещенска можно будет улететь на остров Фукуок и в Санья

В воскресенье, 27 октября, международный аэропорт Благовещенска переходит на зимнее расписание. Об этом сообщила пресс-служба.

«Календарь авиационных сезонов делится на два периода. Сезон зимней навигации продолжается с последнего воскресенья октября до последней субботы марта. Сезон летней навигации длится с последнего воскресенья марта до последней субботы октября. Таким образом, зимний сезон 2019/2020 года начнется 27 октября 2019 года и продлится до 28 марта 2020 года», – рассказал руководитель аэропорта Валерий Шлегель.

В неделю на московском направлении будет выполняться 22 рейса, тогда как в прошлом году в зимний период выполнялось 17 рейсов. Две авиакомпании, «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии», будут выполнять ежедневно прямые рейсы в аэропорт Домодедово. «Уральские авиалинии» оставляют три регулярных рейса по понедельникам, четвергам и субботам на маршруте Благовещенск – Екатеринбург – Москва. Перевозчик «Северный ветер/Икар» запланировал 5 рейсов в неделю в московский аэропорт Шереметьево, кроме среды и воскресенья.

Авиакомпания «Сибирь» (S7) продолжит выполнять регулярные рейсы в новосибирский аэропорт Толмачево 6 раз в неделю, кроме воскресенья.

Авиакомпания «Якутия» планирует выполнять рейсы с прибытием в Благовещенск в среду и вылетом в Якутск в четверг.

Регулярные транзитные рейсы будут выполнять две авиакомпании: «Аврора» (маршрут Южно-Сахалинск – Благовещенск – Владивосток), «ИрАэро» (первый маршрут: Иркутск – Чита – Благовещенск – Владивосток, второй маршрут: Иркутск – Улан-Удэ – Благовещенск – Владивосток).

«Особенностью зимней навигации в этом году станет первый регулярный международный рейс в китайский аэропорт Санья. Авиакомпания "Якутия" 30 октября приступит к выполнению таких рейсов из Благовещенска в Санья на воздушных судах Boeing 737, с количеством посадочных мест – 148 кресел», – рассказал генеральный директор аэропорта Благовещенска.

В международном секторе чартерные программы будут выполнять четыре перевозчика: «AZUR air», «Якутия», Royal Flight и «Икар». Более 190 рейсов выполнят на международном направлении в зимний сезон, планируется обслужить почти 43 тысячи пассажиров. В 2018 году в этот же период было выполнено 130 рейсов.

Впервые из столицы Приамурья зимой можно будет улететь на вьетнамский остров Фукуок. С 30 октября полеты начнет выполнять авиакомпания «AZUR air» на самолетах Boeing 757 на 238 кресел. В чартерную программу перевозчика вошли еще два азиатских направления: тайский аэропорт Утапао и вьетнамский Нячанг.

С 25 декабря к чартерным рейсам на Вьетнам в аэропорт Утопао присоединится авиаперевозчик Royal Flight, полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 757.

Перевозчик «Икар» подготовил для амурчан чартерный маршрут Нячанг – Благовещенск – Пхукет, который будет выполняться на самолетах Boeing 767.

Авиакомпания «Алроса» с февраля начнет выполнять чартерные рейсы из Благовещенска в аэропорт китайского города Санья. Перелеты осуществят на воздушных судах Boeing 737 с количеством посадочных мест – 182 кресла.