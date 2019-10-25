Амурчанина-алиментщика разыскали в Ульяновской области

Амурчанин уклонялся от выплаты алиментов на содержание своего ребенка. По адресу проживания его не нашли. Мужчину объявили в розыск. Нашли его в Ульяновской области.

На исполнении в отделе судебных приставов № 1 по Благовещенску управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании алиментов.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Ему объяснили, что он обязан платить алименты ежемесячно и сообщать судебному приставу-исполнителю о перемене места работы или жительства. Однако мужчина не спешил выполнять свой долг по содержанию ребенка и уклонялся от встречи с судебным приставом-исполнителем.

Приставы не раз приходили к должнику и выяснили, что по адресу он не проживает. Мужчину объявили в розыск. Также к должнику применили комплекс мер принудительного исполнения – в частности, вынесли постановление о временном ограничении на управление транспортными средствами.

В октябре текущего года должника задержали сотрудники ГИБДД по Ульяновской области. В отношении должника составили административный протокол по статье 17.17 KoAП РФ «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом». Согласно ответу на розыскное задание установлено, что амурчанин зарегистрирован и живет в Краснодаре, где официально работает водителем-экспедитором.

Исполнительное производство передали по территориальной принадлежности в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара. Задолженность, которая на данный момент составляет более 340 тысяч рублей, будет погашаться за счет обращения взыскания на зарплату должника, а также других мер принудительного исполнения, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.