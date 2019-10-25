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25октября
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сегодня, 15:52 0

Часть Благовещенска осталась без света

Часть Благовещенска осталась без света
Фото: pixabay.com

Обновлено: 16:15

В Благовещенске примерно в 15:40 некоторые дома остались без света. По информации Амур.инфо, произошло отключение на линии АКС.

Как рассказали в пресс-службе Амурских коммунальных систем, из-за повреждения кабеля отключились два фидера. Без электроснабжения осталась центральная часть города. Бригада специалистов проводит восстановительные работы. Подробности уточняются.

Около 16:10 жители Благовещенска стали сообщать, что электроснабжение вернули.

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#происшествия #энергетика

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