Естественно-географическому факультету БГПУ исполнилось 85 лет

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25 октября естественно-географический факультет БГПУ отмечает 85-летие. В честь юбилея преподаватели вуза организовали праздничный поздравительный концерт и встречу с выпускниками факультета, в том числе старейшими. На факультете, где готовят учителей биологии, химии, географии и экологов, беспокоятся, что у абитуриентов в последнее время падает интерес к естественным наукам.

В честь юбилея в БГПУ организовали не только концерт, но и просмотр фильмов, презентаций, роликов о факультете, познакомили выпускников с современной жизнью факультета и с некоторыми нововведениями. Например, чтобы повысить интерес молодежи к географии, спустя почти 40 лет в вузе возобновили историко-географическое направление.

«Факультет растет, меняется, страна меняется и мы меняемся. В этом году мы впервые провели набор на профиль истории и географии. Раньше был такой выпуск, когда учебное заведение было еще институтом. История и география – это два очень близких предмета: историку очень важно знать географию, а географу – историю. Мы решили их объединить. Получается так, что современная молодежь очень любит историю, это замечательно, но наблюдается некоторый спад к изучению географии. Мы надеемся, что таким образом мы поднимем интерес и конкурс на наш факультет», – рассказала декан естественно-географического факультета БГПУ Ирина Трофимцова.

Она отметила, что интерес падает не только к географии, но и к естественным наукам вообще. «Потому что трудно. Количество часов, которые отводятся в школе по химии, географии, биологии, наверно, недостаточно для того, чтобы дети смогли полюбить эти предметы, чтобы их знать. Возможно, также дети не видят перспектив, где они потом найдут себе применение. Те же будущие экологи, химики», – считает Трофимцова.

Сейчас на факультете ведут подготовку, в том числе, и по непедагогическим специальностям. Готовят химиков, которые работают в аналитических, производственных лабораториях. Выпускники БГПУ разъезжаются по всей России, работают в Санкт-Петербурге, в московских химических лабораториях, на химических предприятиях в Иркутске. «Везде, где у нас есть аналитические лаборатории, везде трудятся наши выпускники. Например, это и областной Россельхознадзор, и группа компаний «Петропавловск»», – отмечает декан.

Студентов также обучают по профилю «Экология и природопользование». «Мы надеемся, что эти студенты тоже внесут лепту в развитие нашей области, потому что стремительно развивается и химическая, и газовая, газоперерабатывающая промышленность. В регионе необходимо сохранять природу, нужно заниматься экологией», – поделилась Ирина Трофимцова.

Сам факультет образован в 1934 году. «Мы родились вместе с вузом. В 1930 году был создан агро-педагогический институт. В этом же году создали химико-биологическое отделение. Через 4 года сформировались факультеты. И поэтому день рождения мы ведем от 34 года, хотя на самом деле мы работаем также как институт с 1930», – пояснила декан.

Студенты естественно-географического факультета БГПУ, по словам Ирины Трофимцовой, участвуют в олимпиадах и во многих выходят победителями. Многие входят в состав дружины охраны природы «Барс», проводят различные акции, в том числе и природоохранные, организовывают мероприятия с участием школьников города и области.