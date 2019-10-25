В Амурской области хотят снизить детский травматизм на дорогах

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Школьников Амурской области будут учить безопасному поведению на дорогах на специальных площадках. Об этом говорили на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона.

На заседании обсуждались дополнительные меры по снижению детского травматизма на дорогах.

«В 2018-2019 учебном году программами дополнительного образования по ПДД охвачено 74,8 % воспитанников детских дошкольных учреждений и обучающихся образовательных организаций. В прошедшем учебном году на территории области проведено более 7 тысяч внеклассных мероприятия по ПДД с охватом более 104 тысяч школьников», – сказала министр образования и науки региона Светлана Яковлева.

Планируется создать в Благовещенске автогородок, также власти хотят купить мобильный автогородок.

«Автогородок в Благовещенске в первую очередь станет местом обучения детей. Здесь будут проводиться региональные и областные мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Здесь же педагоги смогут обмениваться опытом применения более совершенных программ дополнительного образования детей», – сказала Светлана Яковлева.

В Приамурье уже работает автолаборатория, на базе которой проводятся занятия по основам безопасности дорожного движения. Также поступили два комплекта учебно-игрового оборудования. На территории Белогорска оборудована площадка на базе гимназии, где с использованием мобильных переносных комплексов проводятся наглядные занятия с детьми.

«Возможно, по аналогии с такой площадкой стоит разместить зоны для занятий по ПДД и в других школах региона. Прежде чем приступать к этой работе, нужно просчитать, насколько подобные занятия позволят снизить травматизм школьников на дорогах», – сказал губернатор области Василий Орлов.

«Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Амурской области остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В общей сложности на них приходится 45 % всех происшествий. Почти 86 % дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Таким образом, основной причиной дорожного травматизма остается личная недисциплинированность водителей», – сказал руководитель амурского ГИБДД Юрий Кобзарев.