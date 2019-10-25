Депутаты Госдумы: Минтранс обязан исправить ситуацию с авиабилетами в ДФО

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Ситуация с отсутствием в продаже авиабилетов на дальневосточном направлении недопустима, Минтранс должен принять меры по её исправлению, заявил депутат Госдумы Виктор Пинский.

«Вот уже несколько месяцев дальневосточники не могут запланировать поездки в центральные регионы России и обратно с датой вылета в последние числа декабря и на последующие дни… Считаю, что такая ситуация недопустима, и Минтранс должен немедленно принять меры по её исправлению», – сказал Виктор Пинский.

Депутат объяснил, что жители Дальнего Востока могут купить билеты только на рейсы с пересадками. При этом не у всех есть возможность использовать перелёты с посадками по пути следования. Дорога в Москву может занимать до 20 часов с неудобными пересадками, к тому же такой путь весьма затратный, сообщает «Парламентская газета».

«Далеко не у всех есть столько времени, денег, не каждый по состоянию здоровья способен перенести это физически. В итоге люди не могут запланировать выезд на лечение, в отпуск, под вопросом оказались детские групповые поездки на новогодние каникулы», – заметил Пинский.

Депутат вместе с коллегой Оксаной Бондарь разработал поручение Комитету по транспорту и строительству запросить у Минтранса информацию о мерах, которые решат проблему наличия билетов на авиарейсы на Дальний Восток.

Пока ПАО «Аэрофлот» эту ситуацию не комментирует.