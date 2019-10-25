В Благовещенске на большом экране покажут «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой

Жители Благовещенска смогут увидеть на большом экране музыкальный фильм, посвященный концерту Аллы Пугачевой. Речь о выступлении певицы на сцене Государственного Кремлевского дворца 17 апреля.

Фильм называется «Алла Пугачева. Тот самый концерт», его российская премьера состоится 31 октября. В столице Амурской области фильм будут демонстрировать в киноцентре «Благовещенск», сообщил ИА «Амур.инфо» менеджер Андрей Пономаренко.

«Выбран самый лучший кинотеатр, по мнению Москвы, для показа этого фильма-концерта», – отметил Пономаренко. Он уточнил, что лента будет демонстрироваться в формате 2D.

Расписание сеансов фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» появится позже.