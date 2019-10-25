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25октября
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На Восточном почтили память погибших при испытаниях ракетной техники

На Восточном почтили память погибших при испытаниях ракетной техники
Фото: tztver.ru

В городе Циолковский в храме Казанской иконы Божией Матери прошла панихида по погибшим при испытаниях ракетной техники на космодроме Байконур. Почтить память пришли руководители предприятий ракетно-космической отрасли, работающих на космодроме Восточный, сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и жители Циолковского.

После службы состоялся траурный митинг, на котором вспомнил подвиг ракетчиков директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – космический центр «Восточный» Роман Бобков. Роман Валерьевич призвал коллег, чтобы они, используя свой профессионализм и знания, никогда не допустили подобных трагедий на космодроме Восточный. Он также напомнил, что важно беречь себя и соблюдать правила безопасности, ведь техника, которую эксплуатируют инженеры ракетно-космической отрасли ошибок не прощает.

24 октября – траурная дата для ракетно-космической отрасли. В этот день в разные годы на космодроме Байконур случились две трагедии, унесшие жизни людей. В 1960 году при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. В пожаре погибли более 100 человек, в том числе и главнокомандующий РВСН, главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Ровно тремя годами позже во время пожара, возникшего при работах в загазованной шахте стартовой позиции на площадке-70, погибли восемь человек. С тех пор 24 октября называют днем памяти погибших при испытаниях ракетной техники испытателей. В этот день на космодромах не проводятся технологические работы повышенной опасности и запуски ракет-носителей.

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#космодром #память #технологии #Циолковский

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