Амурчане проверят знания о народах России на вокзале, в музее и на космодроме
В преддверии Дня народного единства Приамурье в четвертый раз присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». К участию приглашаются все жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком.
Диктант предполагает 30 заданий. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тесты из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Время на ответы ограничено. Максимум за работу участники акции могут получить 100 баллов.
В Амурской области этнографический диктант состоится 1 ноября с 11:00 до 12:00. Регистрация с 10:00 до 11:00. Акция состоится на 67 площадках, наибольшее количество из которых – школы.
Но в этом году организаторы подготовили три необычные аудитории: вблизи стартовой площадки космодрома Восточный; в областном краеведческом музее, возле инсталляции Албазинского острога, диктант напишут представители амурского казачества и на железнодорожном вокзале Благовещенска, сообщает пресс-служба амурского правительства.
«Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, оказывает содействие этнокультурному развитию народов РФ, укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия», – сообщают организаторы акции.
На сайте «Большого этнографического диктанта» (www.miretno.ru) с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование.
В России масштабная акция по данному направлению проводится пятый раз. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 ноября.
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