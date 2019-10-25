Амурчане проверят знания о народах России на вокзале, в музее и на космодроме

Фото: www.amurobl.ru

В преддверии Дня народного единства Приамурье в четвертый раз присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». К участию приглашаются все жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком.

Диктант предполагает 30 заданий. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тесты из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Время на ответы ограничено. Максимум за работу участники акции могут получить 100 баллов.

В Амурской области этнографический диктант состоится 1 ноября с 11:00 до 12:00. Регистрация с 10:00 до 11:00. Акция состоится на 67 площадках, наибольшее количество из которых – школы.

Но в этом году организаторы подготовили три необычные аудитории: вблизи стартовой площадки космодрома Восточный; в областном краеведческом музее, возле инсталляции Албазинского острога, диктант напишут представители амурского казачества и на железнодорожном вокзале Благовещенска, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, оказывает содействие этнокультурному развитию народов РФ, укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия», – сообщают организаторы акции.

На сайте «Большого этнографического диктанта» (www.miretno.ru) с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция по данному направлению проводится пятый раз. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 ноября.