Парень напал на девушку, чтобы защитить ее

Молодой двадцатилетний парень напугал свою возлюбленную, выпрыгнув на нее из-за угла. Таким образом он хотел отучить ее ходить пешком домой.

Парень на Reddit выложил пост, в котором попросил пользователей не судить его строго, так как он в первую очередь думал о безопасности своей девушки.

Молодой человек пояснил, что его подруга отказывалась ездить домой на общественном транспорте или такси, так как ей было жалко тратить время на дорогу. Каждый вечер она ходит в темноте от железнодорожной станции до дома пешком. Парень предлагал девушке деньги на дорогу, отец девушки также предлагал оплачивать поездки на такси, но девушка была против этого.

Когда молодой человек предлагал встречать ее и провожать до дома, то девушка категорично ему отказывала в этом.

При этом девушка каждый день звонила автору поста по дороге домой и рассказывала, что ее пугает все: от шелеста кустов до случайных прохожих.

В один вечер влюбленный не выдержал и решил проучить девушку. Он караулил ее за углом в конце улицы и когда она подошла к нему, он выпрыгнул на нее из темноты. Испугавшись, девушка выронила телефон. Когда она поняла, что на нее напал ее парень, она сильно разозлилась на него и обозвала придурком.

Большинство пользователей Reddit поддержали мнение девушки. «Если бы кто-то поступил так со мной, я бы всерьез подумала о разрыве отношений», – говорится в одном из комментариев. «Главный урок, который она должна вынести из произошедшего – это то, что ее парень невообразимый придурок», – заявил другой пользователь.

Некоторые комментаторы высказали мнение, что поездка в автобусе или на такси тоже может быть небезопасной. Другие пользователи отметили, что девушка вправе самостоятельно решать, как ей добираться до дома, если она отвергает помощь, она не должна жаловаться на то, что ей страшно, сообщает «Лента.ру».