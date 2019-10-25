65 мужчин-амурчан взяли отпуск по уходу за ребенком

С начала 2019 года 65 амурских пап ушли в отпуск по уходу за ребенком. Обычно после рождения малыша отпуск берет мама, но бывают различные жизненные ситуации, когда мать не может находиться рядом с ним. Чаще всего это может быть болезнь или доходы матери, значительно превышающие зарплату отца.

По данным Амурского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в Приамурье зарегистрировано 5 905 получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, из них – 65 – мужчины. Они могут взять на работе отпуск по уходу за ребенком и получать пособие. Обязательное условие – они должны подлежать обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то есть иметь трудовой договор с работодателем.

Воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком и получать пособие отец может после окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка.

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком отец или иной родственник с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком должен представить следующие документы: заявление о назначении пособия; свидетельство о рождении или усыновлении ребенка и его копию или выписку из решения об установлении над ребенком опеки; документы о рождении предыдущего ребенка или детей, либо документ об усыновлении и его копия; справку с места работы матери о том, что она не использует указанный отпуск и не получает пособие по уходу за ребенком; если мать не трудоустроена официально – справку из органов социальной защиты населения о неполучении ею ежемесячного пособия.

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации ежемесячно выплачивает застрахованному лицу пособие по уходу за ребенком с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. Получить пособие можно по почте или на банковский счет с условием использования национальной платежной системы «МИР».

«Если у работника нет карты "МИР", нужно обратиться в банк о зачислении пособия на свой счет, к которому не привязана карта, получить средства налично или оформить карту самостоятельно, выбрав банк и условия ее оформления. Главное, чтобы она принадлежала к национальной платежной системе "МИР"», – подчеркивает заместитель управляющего Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Кривцова.

Узнать состояние расчетов по начисленным и выплаченным пособиям, а также распечатать справку-расчет пособия можно в личном кабинете застрахованного лица на сайте ФСС. Телефоны горячей линии – (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57.