Маленькая амурская гимнастка успешно выступила в Сочи

Фото: Инстаграм амурского минспорта

Восьмилетняя Таисия Тасакова завоевала бронзу на турнире «Кубок Осени» на призы мастера спорта международного класса Ольги Стрючковой. Соревнования проходили в Сочи с 18 по 20 октября.

«Первый день я выступала "беспредметку", а во второй день – с обручем. С "беспредметкой" справилась лучше. С обручем я потерю допустила», – рассказала спортсменка.

Именно потеря обруча отодвинула девочку на третье место. Однако тренер Таисии уверена: третья из шестнадцати – это хороший старт для начала сезона.

Художественной гимнастикой девочка занимается с 3 лет и имеет в своей копилке около сорока медалей различного достоинства. Достаются победы непросто: несмотря на юный возраст, тренируется Таисия 6 раз в неделю, в среднем по 3 часа.

Девочка мечтает походить на своих кумиров – сестер-близняшек Дину и Арину Авериных, сообщает пресс-служба амурского минспорта.