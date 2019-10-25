Более 60 единиц техники готовы к уборке снега в Благовещенске

Фото: администрация г. Благовещенска

Для содержания улично-дорожной сети Благовещенска этой зимой подразделение ГСТК подготовило 62 единицы техники. Рабочие заготовили 1 700 тонн противогололедного материала.

Среди спецтехники, готовой в работе на улицах, 18 подметально-уборочных машин на базе автомобилей и 12 – на базе тракторов, 7 погрузчиков,11 автогрейдеров и 6 самосвалов, сообщает администрация Благовещенска.

В преддверии холодов, емкости для воды с поливомоечных машин были заменены на пескоразбрасывающие устройства для устранения гололеда, пескоструйными установками были оборудованы и несколько самосвалов. Вся техника прошла необходимый комплекс ремонтных работ, диагностику и полностью готова к эксплуатации.

Как пояснил исполняющий обязанности директора подразделения по ремонту и содержанию дорог ГСТК Алексей Горев, сбоев в работе подразделения нет, для работы в зимний период на складе уже заготовлено порядка 1 700 тонн противогололедного материала и 1 500 тонн отсева. В любое время, при необходимости, будет завезено еще порядка 5 000 тон отсева.

Как сообщало Амур.инфо, 25 октября улицы от снега очищают 12 спецмашин.