Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:24 2

Более 60 единиц техники готовы к уборке снега в Благовещенске

Более 60 единиц техники готовы к уборке снега в Благовещенске
Фото: администрация г. Благовещенска

Для содержания улично-дорожной сети Благовещенска этой зимой подразделение ГСТК подготовило 62 единицы техники. Рабочие заготовили 1 700 тонн противогололедного материала.

Среди спецтехники, готовой в работе на улицах, 18 подметально-уборочных машин на базе автомобилей и 12 – на базе тракторов, 7 погрузчиков,11 автогрейдеров и 6 самосвалов, сообщает администрация Благовещенска.

В преддверии холодов, емкости для воды с поливомоечных машин были заменены на пескоразбрасывающие устройства для устранения гололеда, пескоструйными установками были оборудованы и несколько самосвалов. Вся техника прошла необходимый комплекс ремонтных работ, диагностику и полностью готова к эксплуатации.

Как пояснил исполняющий обязанности директора подразделения по ремонту и содержанию дорог ГСТК Алексей Горев, сбоев в работе подразделения нет, для работы в зимний период на складе уже заготовлено порядка 1 700 тонн противогололедного материала и 1 500 тонн отсева. В любое время, при необходимости, будет завезено еще порядка 5 000 тон отсева.

Как сообщало Амур.инфо, 25 октября улицы от снега очищают 12 спецмашин.

Просмотров всего: 315

#погода #снегопад #транспорт

распечатать


Общество

В Амурской области 26 октября малооблачно, гололедица: прогноз погоды
Общество

Дорожные службы Приамурья устраняют последствия снегопада
Общество 26

Невозможно перейти дорогу: жители недовольны уборкой снега в Благовещенске
Происшествия

Два года за пятерых погибших получил командир вертолета на Дальнем Востоке
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Sanches

    Sanches
    1 час назад

    Техника должна быть не готова, а в "поте лица" уже работать. Даже у областной администрации, в обед куча снега на тротуаре и вдоль дороги.

  • Янyа

    Янyа
    20 минут назад

    Ну... готова... и чего ждет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь