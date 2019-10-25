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25октября
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В Амурской области 26 октября малооблачно, гололедица: прогноз погоды

В Амурской области 26 октября малооблачно, гололедица: прогноз погоды
Фото: Амур.инфо

В ночь на 26 октября в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах осадки – снег и мокрый снег. Ветер – северо-западный, западный, умеренный. Температура – минус 2...7, местами по северу – до минус 15.

Днем малооблачно, слабые осадки в виде мокрого снега сохранятся только на северо-востоке, в Селемджинском районе. Ветер западный, юго-западный – слабый до умеренного. Температура – плюс 1...6, на севере – местами от нуля до минус 5.

Ночью и в утренние часы на автодорогах области гололедица и снежный накат.

В Благовещенске ночью выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха снизится до минус 3...5. Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 3...5, сообщает Амурский гидрометцентр.

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