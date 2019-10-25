Читинец собирался вывезти в Китай 10 медалей Великой Отечественной войны

Читинские таможенники пресекли незаконный вывоз в Китай 10 медалей. Награды с надписями на одной стороне «Участнику войны», на другой – «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», пытался вывезти житель Читы. Документов на медали и декларации у него не было.

Как сообщает пресс-служба Читинской таможни, награды обнаружили в сумке туриста при таможенном осмотре автомобиля «ГАЗель», на котором он выезжал за границу. Мужчина пояснил, что собирался продать медали в Китае.

Награды изъяли и направили на экспертизу, после которой будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.

Это не первый случай обнаружения наград при таможенном контроле туристов. В июле 2019 года читинские таможенники выявили канал контрабандного вывоза из России в КНР государственных наград СССР. Один из членов преступной группы попытался вывезти в Китай два ордена Ленина, медаль «Герой социалистического труда». По заключению экспертов, стоимость наград превысила 346 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2018 года на пункте пропуска в Благовещенске задержали гражданку, которая хотела вывезти в Китай орден Красной Звезды. Экспертиза показала, что награда подлинная. Таможенникам удалось установить личность владельца – это Николай Степанович Занкин. Награду передали в администрацию президента России.