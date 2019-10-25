Дорожные службы Приамурья устраняют последствия снегопада

Дорожные службы Амурской области устраняют последствия снегопада. На дорогах региона в течение суток работают более 40 единиц специальной техники. Это автогрейдеры, снегоочистители и комбинированные дорожные машины (КДМ).

При таких погодных условиях на автодорогах наблюдаются гололедные явления, возникают снежные заносы. Подрядные организации ведут очистку трасс и подсыпку их противогололедными материалами. В приоритете на региональных дорогах те участки, по которым проходят школьные и межмуниципальные автобусные маршруты.

В первую очередь ликвидируется «зимняя скользкость» на потенциально опасных участках, на подъемах и спусках с большими уклонами, на горизонтальных кривых малого радиуса, на участках с недостаточной видимостью, на пересечениях, на мостах и в местах остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Пока дорожная обстановка не стабилизируется, дорожные организации будут выполнять комплекс работ, обеспечивающих безопасный проезд на трассах региона. Обращаем внимание администраций муниципальных образований на своевременное реагирование и принятие всех необходимых мер по ликвидации последствий зимних осадков», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

«Специалисты Амурупрадора осуществляют комплекс мер по контролю за содержанием дорожного покрытия на региональных трассах в области. За каждым районом закреплен куратор, все кураторы находятся сейчас на объектах, они проезжают по своим участкам и отслеживают работу дорожных служб», – отметил начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области призывает водителей соблюдать меры безопасности на автодорогах, необходимо вдвое увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, выбрать максимально безопасную скорость передвижения, быть предельно внимательными в пути.

Фото: amurobl.ru