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Невозможно перейти дорогу: жители недовольны уборкой снега в Благовещенске

Невозможно перейти дорогу: жители недовольны уборкой снега в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска недовольны тем, как город убирают от снега. Горожане сообщают, что не видят на улицах снегоуборочной техники и дворников. Люди жалуются, что по тротуарам тяжело ходить, а дороги невозможно перейти, не промочив ноги.

«Только что шла по центру города: Амурская, 50-летия Октября, Шимановского. Это ужас! Видимо, утром были спецмашины, которые сгребли весь снег под бордюры. В этой каше люди тонут по щиколотку, когда пытаются перейти дорогу. Тротуары не чистят вообще – смесь воды и снега потихоньку начинает подмерзать. Люди, как циркачи, балансируют. Снег идти перестал, а никому дела нет, что давно пора начать очистку», – сообщила Амур.инфо жительница Благовещенска.

В редакцию поступило несколько подобных жалоб.

«Я зашла на ваш сайт и читаю, в Благовещенске снегоуборочная техника работает с ночи. Но ее же практически нет. Даже Ленина не чистится, ни Амурская, ни Шевченко, ни Горького. Вот у нас и 4-я школа, и музыкальная школа – дети идут по щиколотку в воде, дорогу перейти невозможно. То есть не проходит трактор с щеткой. Ну можно проехать, хотя бы снять первый слой. Понятно, что снег идет. Я преподаватель, я пришла у меня мокрые ботинки, и все дети пришли точно такие же мокрые. Дорогу переходишь и с метр, а то и два ты идешь полностью по щиколотку в воде. Никогда такого не было. У нас как-то сразу техника реагировала. Сейчас уже час дня. Ни одной машины и ни одного трактора не видно. Если проходила машина, это же видно, но дорожки идут только протоптанные пешеходами. Уже примораживает, как бы завтра вообще не приморозило все это», – беспокоится другая жительница областного центра.

Сообщения от горожан поступают и через соцсети.

«Ехал в 7 утра по Театральной, никаких следов присутствия снегоуборочной техники. Или Театральная уже не магистральная? На Ленина, кстати, тоже конь не валялся».

«И где они убирают? Ехала на работу в 9 утра по Ленина, никого не видела. И следов уборки тоже».

«Если бы вся техника ЖКХ и дорожников была подключена к РНИЦ и ее работу можно было посмотреть на карте в любой момент, то таких комментариев бы не было. Техники 12 единиц, а кварталов несколько сотен только в городе! Подключите мозг и посчитайте разницу».

«А почему техники всего 12 единиц? Область же живет! И где тракторы, которые тротуары щеткой метут? Ходить тоже, кстати, не айс».

«Эх, вспоминаются времена, когда раздвинешь шторы, выглянешь в окно, а там в свете фонарей кружатся снежинки, и две снегоуборочные машины идут друг за другом... Лет 7 назад это было».

«Ехали от дома – Горького, 24 – в травматологию через всю Горького. И потом из травматологии обратно. Не чистят! Каша по всей Горького. Пока не замерзла».

«Подскажите: где чистят? Прям посмотрю, съезжу. С утра из микрашки в город ехала – ни одной единицы не видела и не слышала ни на Игнатьевском, ни на Калинина, ни на Мухина. В центре города – то же самое. До сих пор ни одной единицы нет. Где техника?»

По информации администрации Благовещенска, уборкой снега в городе занимаются 12 единиц техники и 34 рабочих.

Тротуары убирают две бригады специалистов ДЭУ. До обеда они работали по улице Ленина и по Зейской. Кроме тротуаров, сотрудники очищают заездные карманы и автобусные остановки.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске за ночь выпало 13 миллиметров осадков. Снегоуборочная техника вышла на уборку города ночью.

Фото: администрация Благовещенска, Амур.инфо

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#снегопад #погода

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    2 часа назад

    только вчера видел как баба Валя рассказывала журналистам про наше "счастливое" будущее ( жизнь в городе )

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Все как всегда!!!!

    Люди Вам же говорят, что техника с ночи убирает город от снега, а то что вы технику не видите так извините,оденьте очки и присматритесь она работает, правда результатов не видно, но это все из за погоды, они почистят, а снег опять сугробы делает!!!

  • Darina 2016

    Darina 2016
    1 час назад

    «Эх, вспоминаются времена, когда раздвинешь шторы, выглянешь в окно, а там в свете фонарей кружатся снежинки, и две снегоуборочные машины идут друг за другом... Лет 7 назад это было». Вообще-то такая картина каждый год, видимо у написавшего это очень плохое зрение, коммуналки стараются,но снег шел длительное время, просто человек так устроен - он всегда чем-то не доволен.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Веселенька я будет зима, 34 человека на весь город))))) Вы серьезно? 12 ед. техники)))) И это всего лишь 13 мм. Сволочи, вы что тварите?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Да ладно!

    Всё равно в Благе не бывает снега по колено.

    Переживём!

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    За то бабка прокукарекала чуть свет что все в работе с вечера....

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    нет техники снегоуборочной, хватит п...ть, время обед, а даже намека нет на то, что кто-то убирает снег, лужи кругом, на работу с обеда пришла в мокрой обуви, ребенок тоже жалуется что не смог пройти, везде лужи по щиколодку, штаны, обувь все мокрое. Сейчас это все замерзнет, будет куча аварий, куда кто смотрит, неужели кроме маразматиков не осталось руководителей в городе? Прям зла не хватает уже на этот беспредел во всем

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    А я напоминаю, что городом руководят 2 учителя и фанат новых бордюров.

  • добродушный

    добродушный
    1 час назад

    Аэропортовскую трассу тоже не чистят!!!! Ужас!!! Калита. проснись!

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Дороги в городе не убирают. Утром, проехав из "Черемушек" до Лазо-Ленина не видели НИ ОДНОЙ машины!!! Никто нигде не убирает! Грязища, водища....через пешеходный переход бредешь по щиколотку в снежной грязи и воде.

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    8 утра... Половина Ленина нечищенная ни капельки, такая каша мама дорогая. Машины-то утопали, что говорить о людях. Техники не было вообще близко. ЦЕНТР ГОРОДА.

  • Tempest ELENA

    Tempest ELENA
    1 час назад

    капец по холоду прыгать в лужу, что б перейти дорогу. мокрые носки это конечно прекрасно, особенно вечером, когда пойду домой на остановку, по дороге еще подмочу... не видела ни утром нив обед ни одной машины ни в микрахе ни по ленина, ни по дороге на работу- а еду через весь город.. вот до чего техника дошла, что ее и не видно

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Darina 2016

    «Эх, вспоминаются времена, когда раздвинешь шторы, выглянешь в окно, а там в свете фонарей кружатся снежинки, и две снегоуборочные машины идут друг за другом... Лет 7 назад это было». Вообще-то такая картина каждый год, видимо у написавшего это очень плохое зрение, коммуналки стараются,но снег шел длительное время, просто человек так устроен - он всегда чем-то не доволен.



    Свое зрение проверьте! Посмотрели в окно? Увидели технику? То-то же.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Антон Патоков

    А я напоминаю, что городом руководят 2 учителя и фанат новых бордюров.



    В точку!

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    1 час назад

    Техника даже на фото есть, и в городе видно. Купите очки, нормальную обувь и зимнюю резину для автомобиля и будут вам сухие ноги. Недовольных и ноющих всегда полно, а город убирают и уберут, как и в предыдущие годы.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Антон Патоков

    А я напоминаю, что городом руководят 2 учителя и фанат новых бордюров.



    В точку!



    + Эти мадам рано ливнёвки закрыли

  • Landyush

    Landyush
    57 минут назад

    Чайка Вологотская

    Техника даже на фото есть, и в городе видно. Купите очки, нормальную обувь и зимнюю резину для автомобиля и будут вам сухие ноги. Недовольных и ноющих всегда полно, а город убирают и уберут, как и в предыдущие годы.



    Сегодня в 8 утра всю Ленина почти проехали на пути к работе. ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГЛАВНУЮ УЛИЦУ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА. 8 УТРА. НИ ОДНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ. Улица вся в каше. полуметровой.

  • Landyush

    Landyush
    53 минуты назад

    Чайка Вологотская

    Техника даже на фото есть, и в городе видно. Купите очки, нормальную обувь и зимнюю резину для автомобиля и будут вам сухие ноги. Недовольных и ноющих всегда полно, а город убирают и уберут, как и в предыдущие годы.



    То есть горожане должны были приготовиться заранее к зиме, по Вашим словам)) И резину заменить по Правилам ДД, и обувь "нормальную" купить -обуть. А вот спецтехника заранее чего не готовилась? МЧС ведь тоже свою работу выполнило - ЗАРАНЕЕ смс прислали, что будет снег с дождем. Почему спецтехника КАК ВСЕГДА не была готова и не убрала хотя бы центральные улицы города ДО ЧАС ПИКА?

  • Авантыч

    Авантыч
    50 минут назад

    Офигеть, снег выпал, а город не убрали, в ту же секунду. Вот это да.

    Нужно закупить 500 ед техники и 10 тыс работников.

    А когда озвучат на это цены, ныть в комментах.

  • Дерзкая Леди

    Дерзкая Леди
    48 минут назад

    Было бы наверно здорово если бы простой смертный мог через интернет в режиме онлайн всю дорожную технику видеть, но власти это не выгодно видать...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    46 минут назад

    Чайка Вологотская, есть вопросы

    1. Как очки могут помочь перейти дорогу, перекрытую кашей из снега и воды?

    2. Как в такую уже холодную погоду ходить в резиновых сапогах? Другой подходящей обуви для такой погоды не придумано.

    3. Вы на авто прям к крыльцу администрации подъезжаете?

  • Лина24

    Лина24
    45 минут назад

    12 единиц техники на город...Серьезно? А где остальная?

  • vancentti

    vancentti
    36 минут назад

    Landyush


    То есть горожане должны были приготовиться заранее к зиме, по Вашим словам)) И резину заменить по Правилам ДД, и обувь "нормальную" купить -обуть.


    Да это и не по его словам )) Так подсказывает здравый смысл. А если вы видите за окном непогоду и слякоть, но обуваетесь/одеваетесь не по погоде, так вы сами себе злой буратино ))

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    33 минуты назад

    Авантыч

    Офигеть, снег выпал, а город не убрали, в ту же секунду. Вот это да. Нужно закупить 500 ед техники и 10 тыс работников. А когда озвучат на это цены, ныть в комментах.



    Да да, так им всем и надо чтоб в секунду убирали, а платить за содержание техники и тысяч работников кто будет мозга не хватает подумать.

    Мокро тебе, не стой в луже))))))

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    22 минуты назад

    Мартовская Зима

    Чайка Вологотская, есть вопросы

    1. Как очки могут помочь перейти дорогу, перекрытую кашей из снега и воды?

    2. Как в такую уже холодную погоду ходить в резиновых сапогах? Другой подходящей обуви для такой погоды не придумано.

    3. Вы на авто прям к крыльцу администрации подъезжаете?



    1. Очки купить, чтоб видеть технику и лужи обходить.

    2.Совершенно прекрасно я сегодня в кожаных ботинках откапывала 15 минут машину , вода с них стекла и ноги не промокли. Резиновые сапоги не нужны.

    3. Если вам интересен мой маршрут, то двигалась я по Пушкина, от Горького до Краснофлотской, в 9 утра, парковки и дворы конечно не проездные, но дороги просто мокрые.

  • vancentti

    vancentti
    11 минут назад

    Просто некоторые люди не приспособлены к реальной жизни. А реальная жизнь, это не только шопиться в островах, и кататься на эскалаторе. Раньше не приспособленные к жизни погибали, а теперь они вполне благополучно существуют, но заботиться о себе любимом уже не научатся. Им в голову вдолбили, что о их благополучии должен заботиться дядя ваня...

    Ну и плюс развитие информационных технологий - можно сидеть, и ныть в сети, где кастрюля кастрюлю греет.

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