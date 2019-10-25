Невозможно перейти дорогу: жители недовольны уборкой снега в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска недовольны тем, как город убирают от снега. Горожане сообщают, что не видят на улицах снегоуборочной техники и дворников. Люди жалуются, что по тротуарам тяжело ходить, а дороги невозможно перейти, не промочив ноги.

«Только что шла по центру города: Амурская, 50-летия Октября, Шимановского. Это ужас! Видимо, утром были спецмашины, которые сгребли весь снег под бордюры. В этой каше люди тонут по щиколотку, когда пытаются перейти дорогу. Тротуары не чистят вообще – смесь воды и снега потихоньку начинает подмерзать. Люди, как циркачи, балансируют. Снег идти перестал, а никому дела нет, что давно пора начать очистку», – сообщила Амур.инфо жительница Благовещенска.

В редакцию поступило несколько подобных жалоб.

«Я зашла на ваш сайт и читаю, в Благовещенске снегоуборочная техника работает с ночи. Но ее же практически нет. Даже Ленина не чистится, ни Амурская, ни Шевченко, ни Горького. Вот у нас и 4-я школа, и музыкальная школа – дети идут по щиколотку в воде, дорогу перейти невозможно. То есть не проходит трактор с щеткой. Ну можно проехать, хотя бы снять первый слой. Понятно, что снег идет. Я преподаватель, я пришла у меня мокрые ботинки, и все дети пришли точно такие же мокрые. Дорогу переходишь и с метр, а то и два ты идешь полностью по щиколотку в воде. Никогда такого не было. У нас как-то сразу техника реагировала. Сейчас уже час дня. Ни одной машины и ни одного трактора не видно. Если проходила машина, это же видно, но дорожки идут только протоптанные пешеходами. Уже примораживает, как бы завтра вообще не приморозило все это», – беспокоится другая жительница областного центра.

Сообщения от горожан поступают и через соцсети.

«Ехал в 7 утра по Театральной, никаких следов присутствия снегоуборочной техники. Или Театральная уже не магистральная? На Ленина, кстати, тоже конь не валялся».

«И где они убирают? Ехала на работу в 9 утра по Ленина, никого не видела. И следов уборки тоже».

«Если бы вся техника ЖКХ и дорожников была подключена к РНИЦ и ее работу можно было посмотреть на карте в любой момент, то таких комментариев бы не было. Техники 12 единиц, а кварталов несколько сотен только в городе! Подключите мозг и посчитайте разницу».

«А почему техники всего 12 единиц? Область же живет! И где тракторы, которые тротуары щеткой метут? Ходить тоже, кстати, не айс».

«Эх, вспоминаются времена, когда раздвинешь шторы, выглянешь в окно, а там в свете фонарей кружатся снежинки, и две снегоуборочные машины идут друг за другом... Лет 7 назад это было».

«Ехали от дома – Горького, 24 – в травматологию через всю Горького. И потом из травматологии обратно. Не чистят! Каша по всей Горького. Пока не замерзла».

«Подскажите: где чистят? Прям посмотрю, съезжу. С утра из микрашки в город ехала – ни одной единицы не видела и не слышала ни на Игнатьевском, ни на Калинина, ни на Мухина. В центре города – то же самое. До сих пор ни одной единицы нет. Где техника?»

По информации администрации Благовещенска, уборкой снега в городе занимаются 12 единиц техники и 34 рабочих.

Тротуары убирают две бригады специалистов ДЭУ. До обеда они работали по улице Ленина и по Зейской. Кроме тротуаров, сотрудники очищают заездные карманы и автобусные остановки.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске за ночь выпало 13 миллиметров осадков. Снегоуборочная техника вышла на уборку города ночью.

Фото: администрация Благовещенска, Амур.инфо