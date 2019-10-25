Два года за пятерых погибших получил командир вертолета на Дальнем Востоке

В Хабаровске вынесен приговор командиру вертолета. Мужчина признан виновным в катастрофе судна, случившейся четыре года назад. При падении вертолета в море погибли пять человек, один пострадал.

Катастрофа произошла 15 августа 2015 года в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. В суде установлено, что вертолет Ми-8Т, принадлежащий ОАО «Авиакомпания "Восток"», выполнял коммерческий рейс по маршруту «Хабаровск – посадочная площадка имени Полины Осипенко – бухта Онгачан» и в обратном направлении. На борту находились три члена экипажа, 13 пассажиров и груз.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий, а именно тумана, в пункте назначения командир не принял своевременное решение о возвращении на аэродром вылета. При плохой видимости он продолжил полет, не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к авиационному происшествию, повлекшему падение вертолета, его разрушение и затопление в Охотском море. В результате катастрофы пять пассажиров погибли, одному причинен легкий вред здоровью.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, командир воздушного суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба».

С учетом позиции государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.