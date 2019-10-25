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25октября
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сегодня, 18:00 0

Жители Селемджинского района будут сдавать нормы ГТО на современной спортплощадке

Жители Селемджинского района будут сдавать нормы ГТО на современной спортплощадке
Фото: правительство Амурской области

В поселке Токур появились тренажеры, турники, гимнастические наборы, теннисный стол и баскетбольная площадка. Стоимость спортплощадки превысила 3 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В 2020 году спортивное оборудование планируется установить в Райчихинске, Сковородине, Новокиевском Увале и в Тындинском районе. С 2021 по 2023 год будут оборудовать по 3 площадки ежегодно.

Фото: правительство Амурской области

По информации правительства Амурской области, в этом году на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области» выделено более 90 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Помимо этого, в Амурской области строят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типов. Крупнейший ФОК появится в Благовещенске. Его начнут возводить в 2023 году. Цена проекта – 375 миллионов рублей. Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей. За эти годы в области предстоит увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %. Спортивные объекты в Приамурье строят и по программе «Газпром – детям». Запланировано возведение ФОКов в поселке Магдагачи, в Тынде, в Благовещенске и в Тамбовке.

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#областная власть #спорт #строительство

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