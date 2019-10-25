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25октября
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сегодня, 12:05 1

В Благовещенске снег в этом году выпал раньше, чем в прошлом (фоторепортаж, видео)

В Благовещенске снег в этом году выпал раньше, чем в прошлом (фоторепортаж, видео)
Фото: Амур.инфо

В этом году в Благовещенске первый снег выпал на 2 дня раньше, чем в прошлом. В 2018 году впервые снежные осадки в областном центре были зафиксированы синоптиками 27 октября. В этом году, говорят в Амурском гидрометцентре, пока рекордов по снежным осадкам не отмечается.

По информации синоптиков, в северных районах Амурской области снег выпадает начиная с сентября. «Снег прошел в большинстве районов области. В селе Сергеевка Благовещенского района выпало 18 миллиметров осадков, в Свободном –14 миллиметров, в Благовещенске –13. Это то, что измерили сегодня утром, столько выпало за ночь. Окончательный итог сказать трудно, потому что снег еще идет, и будет идти сегодня днем и завтра ночью. Рекордов еще никаких не побито», – прокомментировал дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.

Фото: ИА «Амур.инфо»/Василий Романенков

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    30 минут назад

    Ну и кто там писал, что у нас улицы почистили, пардон, магистральные?

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