Благовещенцы делятся в соцсетях фотографиями снеговиков

Из-за того, что температуры воздуха были около нуля градусов, в областном центре выпал мокрый снег, особенно подходящий для лепки снежных фигур.

По сути, это второй по счету снегопад в Благовещенске в сезоне 2019/2020. Первый был в ночь на 11 октября. Но тогда в городе выпало значительно меньше осадков – всего 0,4 миллиметра.

Фото: instagram.com