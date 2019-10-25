Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:53 0

Благовещенцы делятся в соцсетях фотографиями снеговиков

Благовещенцы делятся в соцсетях фотографиями снеговиков

25 октября в Благовещенске был первый настоящий снегопад в осенне-зимнем сезоне. Горожане воспользовались этим, чтобы слепить снеговиков и поделиться своими творениями в соцсетях.

Из-за того, что температуры воздуха были около нуля градусов, в областном центре выпал мокрый снег, особенно подходящий для лепки снежных фигур.

По сути, это второй по счету снегопад в Благовещенске в сезоне 2019/2020. Первый был в ночь на 11 октября. Но тогда в городе выпало значительно меньше осадков – всего 0,4 миллиметра.

Фото: instagram.com

Просмотров всего: 356

#погода

распечатать


Общество 1

В Благовещенске снег в этом году выпал раньше, чем в прошлом (фоторепортаж, видео)
Общество

Из-за снега задерживаются авиарейсы с вылетом и прибытием в Благовещенск
Общество

Осторожно – гололед: прогноз погоды в Приамурье на 25 октября
Общество 22

На улицах Благовещенска с ночи работает снегоуборочная техника
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь