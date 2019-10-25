Благовещенские таможенники отмечают профессиональный праздник

25 октября в России отмечают День таможенника. В Благовещенске начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин и председатель ветеранской организации Евгений Курочкин возложили цветы к бюсту Василия Тарасовича Дымчука.

Старший таможенный досмотрщик Благовещенской таможни Василий Дымчук погиб в 1928 году. Он был убит при объезде таможенных постов, когда пытался задержать контрабандистов-спиртоносов. Ежегодно по традиции к бюсту Василия Тарасовича Дымчука в День таможенника Российской Федерации, возлагают цветы.

За девять месяцев текущего года таможенные посты Благовещенской таможни оформили 6 646 деклараций на товары, более 294,6 тысячи тонн грузов. Общая стоимость грузовых отправок составила 619,3 миллиона долларов. В международных пунктах пропуска Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, аэропорт Благовещенск и аэропорт Якутск оформлены 852 тысячи физических лиц и 33,1 тысячи транспортных средств.

В федеральный бюджет таможня перечислила 4 миллиарда 351 миллион рублей. Как отмечают в ведомстве, этот показатель превысил плановое задание. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году таможня перечислила на 559 миллионов рублей больше, чем в 2018-м.

Что касается товаров, которые поставляли в Амурскую область, то среди них преобладают машины, оборудование и транспортные средства – эта категория составляет 89 %. Тогда как продовольственные и сельскохозяйственные товары составили около 5 %. Товары поставлялись из 49 стран. Это Китай, Республика Корея, страны Евросоюза и Эквадор. Основным торговым партнером Приамурья остается Китай.

Большой оборот обеспечивает строящийся Амурский газоперерабатывающий завод. С начала текущего года под таможенную процедуру свободной таможенной зоны пошло более 6,7 тысячи партий товаров общим весом 103,5 тысячи тонн. В основном это технологическое оборудование, металлоконструкции и строительные материалы. Стоимость этого объема составила 605,5 тысячи евро.

Выпуск деклараций, товаров и удаленный выпуск внешнеторговых грузов налажен автоматически. Это позволяет сократить время оформления. В том числе и благодаря тому, что участники внешнеэкономической деятельности предоставляют таможенным органам предварительную информацию о прибытии товаров.

Продолжается борьба с нарушениями закона. С начала года в результате оперативно-розыскных мероприятий на Благовещенской таможне возбуждено 14 уголовных дел и 868 дел об административных правонарушениях. Работали и служебные собаки – 31 раз благодаря им удалось выявить попытки незаконного перемещения через границу бивней мамонта, мяса и мясной продукции, табака и табачного сырья, а также дериватов – частей диких животных.