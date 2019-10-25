Объявлены предварительные номинанты на «Оскар»

Кинокомпании выдвинули своих номинантов на премию «Оскар» на главную мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Леонардо Ди Каприо поборется за статуэтку второй раз.

Студия Sony выдвинула Леонардо Ди Кaприo как номинанта на главную мужскую роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», а Брэда Питтa – за роль второго плана в этой же кинокартине.

Кроме того, компания выдвинула Мэттью Рaйса в категории «главная мужская роль» и Тома Хэнкcа – в категории «роль второго плана» за фильм «Прекрасный день по соседству», сообщает РБК.

Студия А24 выдвинула кандидатуры Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо за фильм «Маяк». Патинсона за главную мужскую роль, а Дефо – за мужскую роль второго плана.

Компания Netflix также представила своих кандидатов. Джонатана Прайса, ранее не номинировавшегося на «Оскар», за главную мужскую роль папы римского Франциска в картине «Два папы» и Энтони Хопкинса, сыгравшего папу римского Бенедикта, – за роль второго плана.

Среди кандидатов на «Оскар» не оказалось Хоакина Феникса, хотя кинокритики длительное время обсуждали блестящую игру в фильме «Джокер».

Итоговый список кандидатов представят только в январе 2020 года, а сама премия назначена на 9 февраля 2020 года. По мнению фанатов, Хоакин Феникс все-таки может получить номинацию, но теперь его шансы на «Оскар», по оценкам аналитиков, уже не так велики.

На предыдущей церемонии «Оскар» как лучший актер получил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».