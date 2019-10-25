В Белогорске военнослужащий украл телефон и избил старшего по званию

В Белогорске к лишению свободы осужден военнослужащий за грабеж и неуставные взаимоотношения. По версии следствия, рядовой попросил ефрейтора дать посмотреть телефон. Через некоторое время владелец попросил вернуть сотовый. В ответ рядовой ударил его кулаком в грудь и скрылся с похищенным.

Телефон нашли под матрасом рядового и вернули потерпевшему. Спустя время после произошедшего рядовой напал на того же военнослужащего, бросил его на землю и избил, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Белогорскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Военнослужащему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, осужденный заплатит штраф 20 000 рублей.