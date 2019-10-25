Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых партией власти. Об этом он сказал на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений партии.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», – сказал Медведев. В сентябре лидер партии говорил, что нужно проанализировать, стоит ли применять такую практику. По его словам, те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за «Единую Россию», «за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют», сообщает «Интерфакс».

В Амурской области применяется практика самовыдвижения кандидатов, поддержанных «Единой Россией». В частности, единороссы не стали официально выдвигать кандидатов на досрочные выборы в Совет народных депутатов рабочего поселка Прогресс 4-го созыва.

Кроме этого, в качестве самовыдвиженца в 2018 году на выборы шел нынешний мэр Свободного Владимир Константинов. Тогда сообщалось, что «Единая Россия» не собирается выдвигать своего кандидата на пост главы города. При этом в городском отделении партии власти журналисту Амур.инфо сообщили, что поддерживать единороссы на выборах будут Владимира Константинова.