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25октября
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сегодня, 11:06 6

Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых партией власти. Об этом он сказал на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений партии.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», – сказал Медведев. В сентябре лидер партии говорил, что нужно проанализировать, стоит ли применять такую практику. По его словам, те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за «Единую Россию», «за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют», сообщает «Интерфакс».

В Амурской области применяется практика самовыдвижения кандидатов, поддержанных «Единой Россией». В частности, единороссы не стали официально выдвигать кандидатов на досрочные выборы в Совет народных депутатов рабочего поселка Прогресс 4-го созыва.

Кроме этого, в качестве самовыдвиженца в 2018 году на выборы шел нынешний мэр Свободного Владимир Константинов. Тогда сообщалось, что «Единая Россия» не собирается выдвигать своего кандидата на пост главы города. При этом в городском отделении партии власти журналисту Амур.инфо сообщили, что поддерживать единороссы на выборах будут Владимира Константинова.

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#выборы #политика

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    а иначе они выиграть не могут-только обманом

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мысль хорошая, аж не верится, что это сказал)))))

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    55 минут назад

    Интересно, едросня поддержит лидера и уйдет всем составом из гордумы?

  • Юрьев

    Юрьев
    54 минуты назад

    не уйдут-они там большие деньги потратили на выборах

  • системник

    системник
    26 минут назад

    Они скорее поменяют своего руководителя.

  • Max412

    Max412
    17 минут назад

    Очень лицемерное заявление в духе Медведева. Особенно если вспомнить как тащили Кожемяко в приморье. Даже закон срочно поменяли.

    А тем временем: "Олег Кожемяко хочет поднять себе зарплату до 600 тысяч рублей в месяц"

    Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2019/10/24/184881/#ixzz63KjTMkAd

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