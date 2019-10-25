Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

В Приамурье упавшее дерево перегородило проезд (видео)

В Приамурье упавшее дерево перегородило проезд (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях 25 октября появилось видео с места происшествия на трассе в Амурской области. На автодорогу упало дерево, перегородив проезд.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, это произошло на свободненской дороге перед селом Москвитино Свободненского района.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. Происшествие случилось на 118-м километре трассы (при движении от Свободного в сторону Благовещенска).

«Дорожные службы оперативно расчистили трассу от поваленного дерева и обеспечили проезд для транспорта», – сказали в пресс-службе.

Просмотров всего: 506

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

В Белогорске военнослужащий украл телефон и избил старшего по званию

В России и мире

Женщина привязала ребенка к велосипеду и тащила его (видео)
Происшествия 1

Полиция проводит проверку по вандализму в Циолковском
Происшествия 14

В Благовещенске неизвестные поймали и убили белку

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь