В Приамурье упавшее дерево перегородило проезд (видео)

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В социальных сетях 25 октября появилось видео с места происшествия на трассе в Амурской области. На автодорогу упало дерево, перегородив проезд.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, это произошло на свободненской дороге перед селом Москвитино Свободненского района.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. Происшествие случилось на 118-м километре трассы (при движении от Свободного в сторону Благовещенска).

«Дорожные службы оперативно расчистили трассу от поваленного дерева и обеспечили проезд для транспорта», – сказали в пресс-службе.