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25октября
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сегодня, 10:50 6

Следователи не будут проводить проверку по факту обнаружения человеческих костей в Благовещенске

Следователи не будут проводить проверку по факту обнаружения человеческих костей в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Следственное управление СКР по Амурской области не будет возбуждать новое уголовное дело и проводить проверку в связи с обнаружением новых останков на одном из благовещенских участков. Как ранее сообщало Амур.инфо, Виталий Кваша готовит свою землю под строительство дома и попутно находит на территории новые человеческие кости.

Чтобы решить вопрос с их извлечением и перезахоронением, Виталий обратился в администрацию Благовещенска и написал заявление в прокуратуру. В итоге было решено, что перезахоронением займется городское управление ГСТК. По словам благовещенца, в городской службе сказали, что сделают это, когда он извлечет все кости на своем участке.

«Мне сказали, что у них нет сил, средств и возможности, чтобы помогать выкапывать кости. На своем участке я, конечно, откопаю, а дальше не смогу физически: там без техники ничего не сделаешь, и согласовывать с соседями нужно. На моем участке еще где-то около полутора метра осталось, выкопаю и засыпать яму буду. Передам останки ритуальным услугам и все. Конечно, хотелось бы, чтобы все достали. Я понимаю, что их там немерено. Если бы технику предложили, то там бы все выкопали, там 2 с лишним метра земли. Видно, что кости аж туда уходят», – прокомментировал Виталий.

С момента первой находки, когда год назад Виталий выкопал останки сразу 23 человек, он извлек кости еще 27 погребенных. При этом неизвестно, сколько еще костей покоится в земле.

В мэрии ранее отмечали, что найденные кости захоронят на городском кладбище на 17 километре – там же, где погребли первую часть найденного.

Останки, найденные Виталием на своем участке год назад, исследовал благовещенский следственный отдел. Экспертиза показала, что смерть тех людей наступила около 80-100 лет назад, все они погибли от огнестрельных ранений.

Основная версия следователей заключается в том, что найденные останки принадлежат жертвам политических репрессий. Однако официального подтверждения этому нет. Возбуждать новое уголовное дело в связи с обнаружением еще некоторого количества костей следователи не планируют.

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#история

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Похеризм служб зашкаливает и обескураживает! ;(

    И мэра в городе нет.

    Всем на всё похрену :(



    Прости господи, но что-бы с останками руководства ГСТК и МВД так же потомки поступали

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Отодрать местные службы некому.

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    Да ну нах там дом строить

  • retrogr

    retrogr
    25 минут назад

    если 33-38 годов могилы,то там много молокан,чьи дома до сих пор используются различными ведомствами,оставили после себя наследство так сказать и сгинули в безвестности

  • Валерий64

    Валерий64
    7 минут назад

    Основная версия следователей,что это жертвы политических репрессий,,типа намёк,на коммунистов,,а может наоборот ,и почему это именно 80-100 лет назад??20 лет это тоже промежуток времени

  • Валерий64

    Валерий64
    7 минут назад

    Основная версия следователей,что это жертвы политических репрессий,,типа намёк,на коммунистов,,а может наоборот ,и почему это именно 80-100 лет назад??20 лет это тоже промежуток времени

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