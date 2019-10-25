Следователи не будут проводить проверку по факту обнаружения человеческих костей в Благовещенске

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Чтобы решить вопрос с их извлечением и перезахоронением, Виталий обратился в администрацию Благовещенска и написал заявление в прокуратуру. В итоге было решено, что перезахоронением займется городское управление ГСТК. По словам благовещенца, в городской службе сказали, что сделают это, когда он извлечет все кости на своем участке.

«Мне сказали, что у них нет сил, средств и возможности, чтобы помогать выкапывать кости. На своем участке я, конечно, откопаю, а дальше не смогу физически: там без техники ничего не сделаешь, и согласовывать с соседями нужно. На моем участке еще где-то около полутора метра осталось, выкопаю и засыпать яму буду. Передам останки ритуальным услугам и все. Конечно, хотелось бы, чтобы все достали. Я понимаю, что их там немерено. Если бы технику предложили, то там бы все выкопали, там 2 с лишним метра земли. Видно, что кости аж туда уходят», – прокомментировал Виталий.

С момента первой находки, когда год назад Виталий выкопал останки сразу 23 человек, он извлек кости еще 27 погребенных. При этом неизвестно, сколько еще костей покоится в земле.

В мэрии ранее отмечали, что найденные кости захоронят на городском кладбище на 17 километре – там же, где погребли первую часть найденного.

Останки, найденные Виталием на своем участке год назад, исследовал благовещенский следственный отдел. Экспертиза показала, что смерть тех людей наступила около 80-100 лет назад, все они погибли от огнестрельных ранений.

Основная версия следователей заключается в том, что найденные останки принадлежат жертвам политических репрессий. Однако официального подтверждения этому нет. Возбуждать новое уголовное дело в связи с обнаружением еще некоторого количества костей следователи не планируют.