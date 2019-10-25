Женщина привязала ребенка к велосипеду и тащила его (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В Петербурге едва не привела к трагедии затея местной жительницы, которая привязала ребенка на самокате к своему велосипеду и ехала по улицам вечернего города.

Судя по видео, женщина даже догадывалась, что на повороте малыш может упасть. Зачем она привязала ребенка – неизвестно, однако пользователи предположили, что так она пыталась держать ребенка рядом с собой, чтобы он не потерялся.

На дороге прямо перед машиной ребенок упал, сообщает «Первый канал». Женщина даже не сразу придала этому значение. Водитель, снявший кадры, успел вовремя затормозить.

Однако во многих СМИ сообщили, что происшествие случилось в Казани. Новость растиражировали федеральные СМИ с таким местоположением, однако первоисточник, скорее всего, из Санкт-Петербурга.

По видео непонятно, кто на велосипеде – мать мальчика или его старшая сестра. У девушки лицо наполовину закрывает шарф.

Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на ролик. Они решили, что это все же «мамаша, которая чуть не угробила своего ребенка». Также людям показалось что ребенок был привязан за шею, и они обвинили автора видео в бездействии, пишет «Мегаполис».

Точной информации, где именно снято видео, пока нет. Однако в ГИБДД сообщили, что виновная в создании опасной ситуации будет наказана.

«Накануне это же видео было опубликовано в одной из групп ВКонтакте с подписью, что инцидент произошел в Казани, однако пользователи отмечают, что на кадрах видны автомашины с петербургским кодом «178» на госномерах», – уточняет интернет-портал Znak.com.