Татьяна Ракутина станет кандидатом в депутаты Амурского парламента от КПРФ

Фото: КПРФ

Амурское отделение КПРФ выдвинуло своего кандидата на освободившееся место в амурском парламенте. 24 октября обком партии поддержал кандидатуру второго секретаря Татьяны Ракутиной.

«Татьяна Анатольевна успешно провела избирательную кампанию в прошлом году по довыборам депутата Государственной думы, (…) а также выборам губернатора Амурской области», – сообщается на сайте Амурского отделения КПРФ.

Татьяна Ракутина – член КПРФ с 2003 года. С февраля 2007 года по август 2010-го была первым секретарем Амурского обкома КПРФ. Являлась депутатом Законодательного собрания области двух созывов. Работала в комитете по вопросам социальной политики, комитете по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Как сообщало Амур.инфо, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области продут 22 декабря. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный»). На кресло в парламенте региона также претендует либерал-демократ Дмитрий Волобуев. Выдвижение кандидатов завершается сегодня, 25 октября.