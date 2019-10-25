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сегодня, 10:21 4

Татьяна Ракутина станет кандидатом в депутаты Амурского парламента от КПРФ

Татьяна Ракутина станет кандидатом в депутаты Амурского парламента от КПРФ
Фото: КПРФ

Амурское отделение КПРФ выдвинуло своего кандидата на освободившееся место в амурском парламенте. 24 октября обком партии поддержал кандидатуру второго секретаря Татьяны Ракутиной.

«Татьяна Анатольевна успешно провела избирательную кампанию в прошлом году по довыборам депутата Государственной думы, (…) а также выборам губернатора Амурской области», – сообщается на сайте Амурского отделения КПРФ.

Татьяна Ракутина – член КПРФ с 2003 года. С февраля 2007 года по август 2010-го была первым секретарем Амурского обкома КПРФ. Являлась депутатом Законодательного собрания области двух созывов. Работала в комитете по вопросам социальной политики, комитете по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Как сообщало Амур.инфо, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области продут 22 декабря. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный»). На кресло в парламенте региона также претендует либерал-демократ Дмитрий Волобуев. Выдвижение кандидатов завершается сегодня, 25 октября.

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#выборы #политика

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На свободное кресло в амурском парламенте пока претендует один кандидат
Комментарии
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  • Юрьев

    Юрьев
    2 часа назад

    успешно проигрывает все выборы

  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    последним из КПРФ был Горянский-а эти так себе не известного рода и племени

  • маузер

    маузер
    1 час назад

    Правильное решение! За черникову!

  • Юрьев

    Юрьев
    1 час назад

    кто такая Черникова?

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