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25октября
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сегодня, 10:23 1

Полиция проводит проверку по вандализму в Циолковском

Полиция проводит проверку по вандализму в Циолковском

Полиция проводит проверку по информации о случае вандализма в городском парке Циолковского. Как сообщало ИА «Амур.инфо», неизвестные сломали только что установленные качели с подсветкой.

Об акте вандализма в Инстаграме сообщил глава Циолковского Сергей Левицкий. «Друзья, мы завершили установку светящихся фигур: скамеек, качелей, спутника. В первый же день провода на четырех качелях были с корнем вырваны. Возникает вопрос – зачем? Давайте бережнее относиться к нашему городу, нашему общему дому», – написал он.

По словам главы города, в зоне отдыха установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти виновников не составит особого труда.

При этом в полицию сообщение о происшествии не поступало. Отдел полиции Циолковского проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует амурское управление МВД России.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Окажется, что и у камер провода тоже выдрали.

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