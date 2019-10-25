Полиция проводит проверку по вандализму в Циолковском

Об акте вандализма в Инстаграме сообщил глава Циолковского Сергей Левицкий. «Друзья, мы завершили установку светящихся фигур: скамеек, качелей, спутника. В первый же день провода на четырех качелях были с корнем вырваны. Возникает вопрос – зачем? Давайте бережнее относиться к нашему городу, нашему общему дому», – написал он.

По словам главы города, в зоне отдыха установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти виновников не составит особого труда.

При этом в полицию сообщение о происшествии не поступало. Отдел полиции Циолковского проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует амурское управление МВД России.