Полиция проводит проверку по вандализму в Циолковском
Полиция проводит проверку по информации о случае вандализма в городском парке Циолковского. Как сообщало ИА «Амур.инфо», неизвестные сломали только что установленные качели с подсветкой.
Об акте вандализма в Инстаграме сообщил глава Циолковского Сергей Левицкий. «Друзья, мы завершили установку светящихся фигур: скамеек, качелей, спутника. В первый же день провода на четырех качелях были с корнем вырваны. Возникает вопрос – зачем? Давайте бережнее относиться к нашему городу, нашему общему дому», – написал он.
По словам главы города, в зоне отдыха установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти виновников не составит особого труда.
При этом в полицию сообщение о происшествии не поступало. Отдел полиции Циолковского проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует амурское управление МВД России.
Просмотров всего: 295