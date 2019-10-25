Больницу в Амурской области отремонтируют по просьбе Валентины Матвиенко

Фото: правительство Амурской области

В июле в Совете Федерации выступил житель Тынды, бригадир стройки БАМа – Герой Соцтруда Иван Варшавский. Он рассказал о проблемах с местным здравоохранением: в Тындинской больнице не хватает специалистов, а на ремонт и увеличение числа койко-мест выделили в пять раз меньше средств, чем требуется.

«Спасибо, что вы подняли острые вопросы, мы их возьмем на контроль. Нам, представителям власти, стыдно должно быть перед этими людьми, которые работали в суровых условиях и строили важнейший для страны проект», – сказала Валентина Матвиенко.

В итоге спикер дала поручение сенаторам от региона проконтролировать вопрос. Амурский сенатор Иван Абрамов рассказал, что ОАО «РЖД» передало Тындинскую больницу на баланс Амурской области в сильно изношенном состоянии, и ей срочно требуется капитальный ремонт. К учреждению прикреплено 31 969 человек. Это жители Тынды и Тындинского района, а в его круглосуточном и дневном стационаре 269 коек.

В Совет Федерации обратился и губернатор Амурской области с просьбой посодействовать решению проблемы. Из бюджета региона выделили на капремонт 34,1 миллиона рублей, но нужно гораздо больше – всего 204,7 миллиона.

Тогда Валентина Матвиенко направила запрос Дмитрию Медведеву. «Учитывая особую социальную значимость объекта, а также юбилей БАМа, прошу вас, Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность выделения в 2020 году (возможно, из резервного фонда правительства Российской Федерации) 170,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта указанной больницы», – написала спикер премьер-министру.

Положительная резолюция председателя правительства уже есть. Совет Федерации намерен контролировать реконструкцию амурского учреждения.