Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:55 6

Больницу в Амурской области отремонтируют по просьбе Валентины Матвиенко

Больницу в Амурской области отремонтируют по просьбе Валентины Матвиенко
Фото: правительство Амурской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой выделить 170 миллионов рублей из резервного фонда на капитальный ремонт больницы в Тынде. Глава правительства дал положительную резолюцию на запрос, сообщает «Парламентская газета».

В июле в Совете Федерации выступил житель Тынды, бригадир стройки БАМа – Герой Соцтруда Иван Варшавский. Он рассказал о проблемах с местным здравоохранением: в Тындинской больнице не хватает специалистов, а на ремонт и увеличение числа койко-мест выделили в пять раз меньше средств, чем требуется.

«Спасибо, что вы подняли острые вопросы, мы их возьмем на контроль. Нам, представителям власти, стыдно должно быть перед этими людьми, которые работали в суровых условиях и строили важнейший для страны проект», – сказала Валентина Матвиенко.

В итоге спикер дала поручение сенаторам от региона проконтролировать вопрос. Амурский сенатор Иван Абрамов рассказал, что ОАО «РЖД» передало Тындинскую больницу на баланс Амурской области в сильно изношенном состоянии, и ей срочно требуется капитальный ремонт. К учреждению прикреплено 31 969 человек. Это жители Тынды и Тындинского района, а в его круглосуточном и дневном стационаре 269 коек.

В Совет Федерации обратился и губернатор Амурской области с просьбой посодействовать решению проблемы. Из бюджета региона выделили на капремонт 34,1 миллиона рублей, но нужно гораздо больше – всего 204,7 миллиона.

Тогда Валентина Матвиенко направила запрос Дмитрию Медведеву. «Учитывая особую социальную значимость объекта, а также юбилей БАМа, прошу вас, Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность выделения в 2020 году (возможно, из резервного фонда правительства Российской Федерации) 170,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта указанной больницы», – написала спикер премьер-министру.

Положительная резолюция председателя правительства уже есть. Совет Федерации намерен контролировать реконструкцию амурского учреждения.

Просмотров всего: 1364

#здоровье #российская власть #строительство #Тында

распечатать


Общество 2

Минтранс придумал, как завлечь авиакомпании на Дальний Восток
Власть 23

Песков: о преемнике Путина в Кремле не думают, все работают
Происшествия

Вынесен очередной приговор, связанный с воровством на космодроме Восточный

Общество 3

«Би-би-си» пыталось разобраться, захватывают ли китайцы Дальний Восток
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    «Учитывая особую социальную значимость объекта, а также юбилей БАМа, прошу вас, Дмитрий Анатольевич, посмотреть по карманам (возможно, в синем пиджаке) 170,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта указанной больницы»

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Так оне и правят. Один другого просит. Он решает дать - не дать денег. Какие нахрен ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ!!??? "Дума", бюджет, "Нацпроекты".....

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    вот и говорите, после этого, что бари.... Москва не думает о холо... регионах!

  • grod

    grod
    1 час назад

    это всё..остановка конечная ! читая такие новости понимаешь в какой заднице находиться страна и какие люди(или нелюди) ей управляют.....к сожалению приходиться констатировать что это геноцид...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Меняю Валю К. на Валю М.!

    Даёшь в мерши!

  • vitl33

    vitl33
    53 минуты назад

    Святые люди! Насколько низко всё это, когда то что должно ремонтироваться по государственным программам, делается по подачке от хозяев жизни. Таких больниц по России сотни, а скорее тысячи. Зато в Грозном есть фонтан за 60 млрд. рублей, вот где деньги от социалки и всего что хочешь.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь