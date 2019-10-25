Злоумышленник обманул амурчанина, пообещав доставить груз

Житель Белогорска хотел перевезти груз из Красноярского края в Амурскую область. Для этого он опубликовал объявление в интернете. Через некоторое время с ним связался подрядчик. Мужчины обговорили условия сделки, и амурчанин внес предоплату. А вскоре понял, что его обманули.

Как сообщают в амурском управлении МВД, размер предоплаты составил 30 тысяч рублей. В назначенное время транспортное средство на погрузку так и не прибыло. На звонки и сообщения заявителя злоумышленник перестал отвечать. Амурчанин обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению.