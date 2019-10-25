Правительство думает, как продвигать российские вина: обзор прессы

Фото: pixabay.com

О телепремьерах уходящей недели; об изъятии ценностей времен Российской империи; о поддержке кинематографа государством пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сегодня уделяет внимание телепремьерам заканчивающейся недели – новому расследованию майора Черкасова на Первом и Екатерине на тоже первом, но втором. И в той, и в другой ленте играет Марина Александрова, вероятно, по той простой причине, что скамейка запасных маловместительна. У нас что ни фильм – то либо Саня Петров, то либо вот Марина. Ну и еще парочка таких же раскрученных. Впрочем, говорится не об этом, а о том, что названные фильмы – в лидерах рейтингов (что естественно, поскольку нет ничего другого).

Очень интересно

Кстати, о кино. Как рассказала «Российская газета-Неделя», Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы. Согласно этим данным, в прокате не окупается каждая третья картина, получившая госпомощь. Самой масштабной по господдержке картиной стал фильм «Викинг», получивший 728 миллионов рублей, на втором месте оказался «Дуэлянт», получивший 450 миллионов. Результаты – пшиковые. Среди мультиков самой провальной оказалась лента «Баба Яга».

Напишут же такое

«Известия» рассказали о том, что в аэропорту Минска таможенники задержали даму, которая везла с собой в Америку банкноты и ценные бумаги времен Российской империи. Женщина выбрала для следования так называемый зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. Читая, я не переставал задаваться вопросом: неужели путешественница хотела из США предъявить финансовые претензии к нашему сегодняшнему правительству? Неужели до нее по сию пору не дошло, что это, простите, дохлый номер?

И, покачивая головой, начал читать другую заметку.

Полный абзац

В другой заметке «Известий» пишут о том, что в правительстве задумались о дальнейшем продвижении в массы российских вин. Сегодняшних мер – акцизных и прочих налоговых льгот, финансовых вливаний и т.п. – оказалось маловато, и теперь вина будут особым образом выделять в меню ресторанов. В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны идти первыми, а уже потом — импортные. При этом импортные лучше вообще исключить из меню. Или обложить их дополнительными налогами.

И не спрашивайте меня, при чем здесь культура. При всем. Здесь о культуре пития.

На посошок

Что напоследок… Напоследок о культуре, правильности чтения, умении подобрать книгу по своему состоянию души, внутреннему настрою. Вот эпизод, опубликованный «Убойной силой». В Китае на ж/д станцию пришла женщина, на которую обратили внимание сотрудники вокзала. Почему обратили? Потому что у дамы не было никакой поклажи. Ее стали держать в поле зрения, и правильно: как только к станции стал подходить поезд, незнакомка попыталась броситься на рельсы перед ним, но служащие успели перехватить ее, и попытка следовать инструкциям известного триллера Льва Толстого не удалась.