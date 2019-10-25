Авиарейсы задерживаются с вылетом и прибытием в Благовещенск из-за непогоды

Фото: Амур.инфо

25 октября в Благовещенске разыгралась непогода, что сказалось на отправлении и прибытии в городской аэропорт ряда авиарейсов.

По данным сайта аэропорта, задержано прибытие рейсов: S7-5211 из Новосибирска – до 10:00, U6-349 из Москвы – до 10:50, HZ-4544 из Владивостока – до 14:40.

Задержано отправление рейсов: S7-5212 в Новосибирск – до 11:00, U6-350 в Москву – до 12:00, HZ-3637 в Южно-Сахалинск – до 15:30, IK-302/8302 в Москву – до 16:40.

В Инстаграме аэропорта Благовещенска сообщается, что он работает в штатном режиме, метеоусловия и видимость в районе аэродрома затруднены. Взлетно-посадочная полоса содержится в соответствии с нормативными требованиями. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

За вылетом и прилетом рейсов рекомендуют следить по онлайн-табло аэропорта Благовещенск: amurair.ru.