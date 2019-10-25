Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость
сегодня, 09:30 0

Авиарейсы задерживаются с вылетом и прибытием в Благовещенск из-за непогоды

Авиарейсы задерживаются с вылетом и прибытием в Благовещенск из-за непогоды
Фото: Амур.инфо

25 октября в Благовещенске разыгралась непогода, что сказалось на отправлении и прибытии в городской аэропорт ряда авиарейсов.

По данным сайта аэропорта, задержано прибытие рейсов: S7-5211 из Новосибирска – до 10:00, U6-349 из Москвы – до 10:50, HZ-4544 из Владивостока – до 14:40.

Задержано отправление рейсов: S7-5212 в Новосибирск – до 11:00, U6-350 в Москву – до 12:00, HZ-3637 в Южно-Сахалинск – до 15:30, IK-302/8302 в Москву – до 16:40.

В Инстаграме аэропорта Благовещенска сообщается, что он работает в штатном режиме, метеоусловия и видимость в районе аэродрома затруднены. Взлетно-посадочная полоса содержится в соответствии с нормативными требованиями. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

За вылетом и прилетом рейсов рекомендуют следить по онлайн-табло аэропорта Благовещенск: amurair.ru.

Просмотров всего: 18

#погода #транспорт

распечатать


Общество

Осторожно – гололед: прогноз погоды в Приамурье на 25 октября
Общество 12

На улицах Благовещенска с ночи работает снегоуборочная техника
Происшествия 7

Благовещенск ночью накрыл сильный снегопад (фото, видео)
Общество 1

Минтранс придумал, как завлечь авиакомпании на Дальний Восток
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь