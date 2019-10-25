Осторожно – гололед: прогноз погоды в Приамурье на 25 октября

Фото: twitter.com

25 октября в Амурской области облачно, осадки, местами сильные – преимущественно мокрый снег. Ветер северо-западный, его скорость составляет 9-14 метров в секунду. Температура – плюс 2...7, на севере – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Местами по области наблюдаются гололедные явления – налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, гололедица на дорогах. В Благовещенске преимущественно облачно, мокрый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 1...3, сообщает Амурский гидрометцентр. Наблюдаются гололедные явления.

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Нина Гвоздкова